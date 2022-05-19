Ночная вылазка на заброшенный форт

Острые ощущения, ночные страхи с пролетающими над головой летучими мышами, шорохи

Острые ощущения, ночные страхи с пролетающими над головой летучими мышами, шорохи и звуки подземелий и арсеналов вы сможете в полной мере ощутить в ходе этой экскурсии в мрачный заброшенный, частично разрушенный форт, окружённый широким водяным рвом! Мы исследуем все помещения форта, его длинные туннели, поговорим об истории этого места, жизни и быте гарнизона.
Ночная вылазка на заброшенный форт
Ночная вылазка на заброшенный форт
Ночная вылазка на заброшенный форт
Ночная вылазка на заброшенный форт
Ночная вылазка на заброшенный форт

Что вас ожидает 🤩

  • Один из 15 фортов и фортовых сооружений
  • Входивших в «Ночную перину»
  • Окружающую город Кёнигсберг – столицу Восточной Пруссии

Об экскурсии

Острые ощущения, ночные страхи с пролетающими над головой летучими мышами, шорохи и звуки подземелий и арсеналов вы сможете в полной мере ощутить в ходе этой экскурсии в мрачный заброшенный, частично разрушенный форт, окружённый широким водяным рвом! Мы исследуем все помещения форта, его длинные туннели, поговорим об истории этого места, жизни и быте гарнизона.
Вы попадете в форт, построенный в конце XVIII века, узнаете систему и главные принципы строительства таких мощнейших сооружений, много интересных фактов о его внутреннем устройстве и не только.

Организационные детали

  • Экскурсия не рекомендуется людям, страдающим клаустрофобией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Перед началом экскурсии проводится инструктаж по технике безопасности во время нахождения в заброшенном форте.
  • Одевайтесь тепло, в одежду и обувь, которую не жалко испачкать.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (вместимостью до 5 человек)
  • Комплект снаряжения (мощный фонарь, светоотражающая повязка, защитная каска)
Что не входит
  • Транспорт для доп. участников (возможно участие дополнительных трех туристов)
  • Питание
Место начала и завершения?
Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:00, 23:15, 03:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия 18+. Не рекомендую экскурсию тем, кто страдает клаустрофобией, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.
  • Перед началом экскурсии я проведу инструктаж по технике безопасности во время нахождения в заброшенном форте.
  • Всем участникам выдается комплект снаряжения (мощный фонарь, светоотражающая повязка, защитная каска).
  • Мы встретимся у Дома Советов и на автомобиле доедем до форта, после осмотра которого вернемся обратно.
  • Выбирайте теплую одежду и обувь, которые не жалко испачкать.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Но в этом случае нескольким людям нужно добраться до форта самостоятельно (у меня минивэн, могу взять только 5 человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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