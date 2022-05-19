Об экскурсии

Острые ощущения, ночные страхи с пролетающими над головой летучими мышами, шорохи и звуки подземелий и арсеналов вы сможете в полной мере ощутить в ходе этой экскурсии в мрачный заброшенный, частично разрушенный форт, окружённый широким водяным рвом! Мы исследуем все помещения форта, его длинные туннели, поговорим об истории этого места, жизни и быте гарнизона.

Вы попадете в форт, построенный в конце XVIII века, узнаете систему и главные принципы строительства таких мощнейших сооружений, много интересных фактов о его внутреннем устройстве и не только.

Организационные детали