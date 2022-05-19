Окружающую город Кёнигсберг – столицу Восточной Пруссии
Об экскурсии
Острые ощущения, ночные страхи с пролетающими над головой летучими мышами, шорохи и звуки подземелий и арсеналов вы сможете в полной мере ощутить в ходе этой экскурсии в мрачный заброшенный, частично разрушенный форт, окружённый широким водяным рвом! Мы исследуем все помещения форта, его длинные туннели, поговорим об истории этого места, жизни и быте гарнизона.
Вы попадете в форт, построенный в конце XVIII века, узнаете систему и главные принципы строительства таких мощнейших сооружений, много интересных фактов о его внутреннем устройстве и не только.
Организационные детали
Экскурсия не рекомендуется людям, страдающим клаустрофобией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Перед началом экскурсии проводится инструктаж по технике безопасности во время нахождения в заброшенном форте.
Одевайтесь тепло, в одежду и обувь, которую не жалко испачкать.
Мы встретимся у Дома Советов и на автомобиле доедем до форта, после осмотра которого вернемся обратно.
Выбирайте теплую одежду и обувь, которые не жалко испачкать.
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Но в этом случае нескольким людям нужно добраться до форта самостоятельно (у меня минивэн, могу взять только 5 человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
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