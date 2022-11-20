Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад

Побывать на сыроварне, пройтись по Куршской косе и спуститься в секретный бункер

Отправляемся встречать Новый год всей семьёй под шум волн и крики чаек в сказочных декорациях Калининграда и Светлогорска.

Будем бродить по украшенным улочкам Кёнигсберга и узнаем, почему его называют городом-садом, побываем на острове Кнайпхоф и увидим могилу Канта.

Насладимся великолепной архитектурой: от средневековых замков тевтонцев до модерна, романтизма и псевдоготики 20 века.

Дегустация сыра, изысканное вино, сладости в «Музее Марципана» — выходные пройдут ярко, интересно и вкусно!
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Новый год на Балтийском море: зимняя сказка на европейский лад
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Калининграда, 12:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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