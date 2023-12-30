Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск

Новогодний тур в Калининграде

Новый год на балтийском побережье

Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря… И веришь, что свободен ты и год лишь начался.

Именно так мы предлагаем встретить Новый год — на берегу Балтийского моря, в путешествии по старинным улочкам Калининграда, Светлогорска и Балтийска.

Для комфорта мы организуем проживание в уютных отелях, а для запоминающегося отдыха — посещение фортов, Куршской косы, Танцующего леса и сыроварни Шаакендорф с дегустацией напитков. Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена!
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Новый год на балтийском побережье. Калининград, Светлогорск, Балтийск
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв

Что вас ожидает:

Новый год у моря
Новый год у моря
Те, кто выберет новогодние даты, сможет встретить 2024 год на балтийском побережье
Куршская коса
Куршская коса
Увидим знаменитую Куршскую косу, длинной песчаной полосой тянущуюся вдоль моря
Архитектура Калининграда
Архитектура Калининграда
Полюбуемся Кафедральным собором, наведаемся в ароматный музей марципана
Очарование Светлогорска
Очарование Светлогорска
Оставим сердце в одном из самых уютных городков балтийского побережья
Вкус Шаакендорфа
Вкус Шаакендорфа
Посетим сыроварню с дегустацией напитков, насладившись их изысканными нотками
Замок Шаакен
Замок Шаакен
Познакомимся с внутренним убранством, каноничной трапезной и небольшой выставкой оружия

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале до 12:00. Сбор группы.

Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал — Закхаймские ворота — Королевские ворота — Музей Мирового океана — Рыбная деревня — Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.

Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города — Музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Посетим музей «Секретный Бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Вечером у вас будет свободное время.

Заселяемся в отель Салве, с коррекцией цены возможны отели Ибис / Чайка / Калининград / Европа или в другие отели по вашему запросу.

Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»
2 день

Замок Шаакен, Зеленоградск, Светлогорск

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Сперва отправимся в замок Шаакен.

Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области.

Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.

Посетим сыроварню Шаакендорф с дегустацией различных напитков. Переезжаем в Зеленоградск.

Зеленоградск — прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.

Отправляемся на пешеходную экскурсию по Светлогорску.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.

«Янтарь-холл» — уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового океана, развлекательный центр.

Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена — водонапорной башне грязелечебницы.

Заселяемся в отель в Светлогорске: Фрам / Георгенсвальде /Универсал, или отели аналогичного уровня.

Для заезда 30 декабря 2024: Встреча Нового года!

Группового НГ банкета мы не организуем, но вы можете встретить 2024 год необычно – на берегу Балтийского моря, или же отправиться на банкет в один из ресторанов (варианты банкетов предложим по мере поступления информации от кафе и ресторанов).

Замок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, СветлогорскЗамок Шаакен, Зеленоградск, Светлогорск
3 день

Экскурсия в Балтийск, пос. Янтарный

Завтракаем в отеле.

Отправляемся в Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город России и единственный незамерзающий порт нашей страны на Балтике.

До Второй мировой войны Пиллау и его окрестности были популярным курортом; после войны Балтийск был закрыт для посещения как база военно-морского флота России.

В гавани увидим различные корабли — торговые, военные, подводные лодки, крейсеры, почувствуем особую атмосферу, присущую портовым городам.

Прогуляемся по историческому центру города («шведская крепость», памятник Петру I, действующий маяк архитектора Шинкеля).

Совершим краткий переезд к Елизаветинскому форту, к величественному памятнику императрице Елизавете Петровне: с высоты 22 метров открывается необыкновенный вид на акваторию Балтийского моря, морские ворота в Россию.

Возвращаемся в Светлогорск с остановкой в пос. Янтарном для знакомства с мировой янтарной столицей.

Парк Беккера, «плавающий» променад: дорога «сквозь дюны и затопленный карьер», с видом на море — прекрасное место для неспешной прогулки, и ветер не так сильно задувает с моря благодаря песчаной дюне, лебеди и уточки, живущие в карьере — можно взять с собой хлеб и покормить их.

Городской пляж — обладатель почетного «Голубого флага», который вручается лучшим пляжам и маринам мира.

Чтобы получить эту награду нужно отвечать массе условий, в т. ч. быть бесплатным, обладать всей необходимой инфраструктурой — переодевалками, туалетами, душами и т. д.

Возвращаемся в отель в Светлогорске.

Экскурсия в Балтийск, пос. ЯнтарныйЭкскурсия в Балтийск, пос. ЯнтарныйЭкскурсия в Балтийск, пос. Янтарный
4 день

Экскурсия на Куршскую косу, трансфер в аэропорт

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Сегодня нас ждёт авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса» — встреча с удивительным миром Куршской косы — узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив.

Это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Множество легенд связаны с её образованием… Возможно, встретим диких животных, выходящих прямо к дороге — кабанов, лис, оленей, косуль или даже лосей!

Пройдёмся по пешему маршруту «Танцующий лес».

Обязательно поразимся разнообразию пейзажей национального парка: песчаные пустыни и горы, хвойные леса и березовые рощи…

Прогуляемся к высоте Эфа. Именно здесь можно услышать знаменитые «поющие пески»… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия природы: перед нами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь сделаем самые лучшие фотографии и выйдем на морской берег.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — выбирайте поезда и рейсы после 18:00.

Экскурсия на Куршскую косу, трансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостиницах Калининграда и Светлогорска.

Варианты проживания

Гостевой дом SALVE

1 ночь

Гостевой дом «постель и завтрак» SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.

На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.

По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.

Гостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVE

«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)

1 ночь

Отель «Ibis Калининград Центр» с баром расположен в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора в Калининграде.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан Ibis Kitchen, где подают блюда интернациональной кухни.

Номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств сейф. В собственной ванной комнате с феном установлен душ.

«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)

Гостиница Калининград 3* (с коррекцией цены)

1 ночь

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок.

К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.

Гостиница Калининград 3* (с коррекцией цены)Гостиница Калининград 3* (с коррекцией цены)Гостиница Калининград 3* (с коррекцией цены)

Чайка 4* (с коррекцией цены)

1 ночь

Отель «Чайка» расположен в историческом городе Калининграде, недалеко от центра города. Возле отеля «Чайка» находятся остановки общественного транспорта. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный WiFi.

Гостям отеля «Чайка» предлагается размещение в просторных номерах и люксах. Все номера оснащены современными удобствами и располагают рабочим столом.

Чайка 4* (с коррекцией цены)Чайка 4* (с коррекцией цены)Чайка 4* (с коррекцией цены)Чайка 4* (с коррекцией цены)

Отель Европа 3* (с коррекцией цены)

1 ночь

Трехзвездочный апарт-отель «Европа» расположен в Калининграде, в 2 км от Росгартенских ворот и в 2,5 км от Музея янтаря.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан, на территории установлен банкомат. В числе удобств бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена платная частная парковка.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, микроволновая печь, чайник, душ, тапочки и письменный стол.

В некоторых номерах установлен сейф. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Всем гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак шведский стол.

Отель Европа 3* (с коррекцией цены)Отель Европа 3* (с коррекцией цены)Отель Европа 3* (с коррекцией цены)

Hotel Fram 3

2 ночи

Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3

Георгенсвальде

2 ночи

Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.

К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.

ГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальдеГеоргенсвальде

Универсал 3

2 ночи

Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.

В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.

В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отелях: в Калининграде — Салве, с коррекцией цены возможны: Ибис / Чайка / Калининград / Европа (1 ночь) + в отеле в Светлогорске — Фрам, Георгенсвальде / Универсал (2 ночи), цена дана за одного человека при двухместном размещении, возможны отели аналогичного уровня
  • 3 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
  • Экологические и въездные оплаты Куршской Косы
  • Дегустация на сыроварне Шаакендорф
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение (при необходимости) — доплата 7500 руб.
  • Личные расходы
  • Новогодний ужин (варианты и стоимость запрашивайте)
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена — оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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