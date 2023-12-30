Новый год на балтийском побережье
Именно так мы предлагаем встретить Новый год — на берегу Балтийского моря, в путешествии по старинным улочкам Калининграда, Светлогорска и Балтийска.
Для комфорта мы организуем проживание в уютных отелях, а для запоминающегося отдыха — посещение фортов, Куршской косы, Танцующего леса и сыроварни Шаакендорф с дегустацией напитков. Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена!
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале до 12:00. Сбор группы.
Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Маршрут: Литовский вал — Закхаймские ворота — Королевские ворота — Музей Мирового океана — Рыбная деревня — Кафедральный собор.
Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.
Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города — Музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.
Посетим музей «Секретный Бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Вечером у вас будет свободное время.
Заселяемся в отель Салве, с коррекцией цены возможны отели Ибис / Чайка / Калининград / Европа или в другие отели по вашему запросу.
Замок Шаакен, Зеленоградск, Светлогорск
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Сперва отправимся в замок Шаакен.
Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области.
Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.
Посетим сыроварню Шаакендорф с дегустацией различных напитков. Переезжаем в Зеленоградск.
Зеленоградск — прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
Отправляемся на пешеходную экскурсию по Светлогорску.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.
«Янтарь-холл» — уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового океана, развлекательный центр.
Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена — водонапорной башне грязелечебницы.
Заселяемся в отель в Светлогорске: Фрам / Георгенсвальде /Универсал, или отели аналогичного уровня.
Для заезда 30 декабря 2024: Встреча Нового года!
Группового НГ банкета мы не организуем, но вы можете встретить 2024 год необычно – на берегу Балтийского моря, или же отправиться на банкет в один из ресторанов (варианты банкетов предложим по мере поступления информации от кафе и ресторанов).
Экскурсия в Балтийск, пос. Янтарный
Завтракаем в отеле.
Отправляемся в Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город России и единственный незамерзающий порт нашей страны на Балтике.
До Второй мировой войны Пиллау и его окрестности были популярным курортом; после войны Балтийск был закрыт для посещения как база военно-морского флота России.
В гавани увидим различные корабли — торговые, военные, подводные лодки, крейсеры, почувствуем особую атмосферу, присущую портовым городам.
Прогуляемся по историческому центру города («шведская крепость», памятник Петру I, действующий маяк архитектора Шинкеля).
Совершим краткий переезд к Елизаветинскому форту, к величественному памятнику императрице Елизавете Петровне: с высоты 22 метров открывается необыкновенный вид на акваторию Балтийского моря, морские ворота в Россию.
Возвращаемся в Светлогорск с остановкой в пос. Янтарном для знакомства с мировой янтарной столицей.
Парк Беккера, «плавающий» променад: дорога «сквозь дюны и затопленный карьер», с видом на море — прекрасное место для неспешной прогулки, и ветер не так сильно задувает с моря благодаря песчаной дюне, лебеди и уточки, живущие в карьере — можно взять с собой хлеб и покормить их.
Городской пляж — обладатель почетного «Голубого флага», который вручается лучшим пляжам и маринам мира.
Чтобы получить эту награду нужно отвечать массе условий, в т. ч. быть бесплатным, обладать всей необходимой инфраструктурой — переодевалками, туалетами, душами и т. д.
Возвращаемся в отель в Светлогорске.
Экскурсия на Куршскую косу, трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Сегодня нас ждёт авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса» — встреча с удивительным миром Куршской косы — узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив.
Это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Множество легенд связаны с её образованием… Возможно, встретим диких животных, выходящих прямо к дороге — кабанов, лис, оленей, косуль или даже лосей!
Пройдёмся по пешему маршруту «Танцующий лес».
Обязательно поразимся разнообразию пейзажей национального парка: песчаные пустыни и горы, хвойные леса и березовые рощи…
Прогуляемся к высоте Эфа. Именно здесь можно услышать знаменитые «поющие пески»… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия природы: перед нами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь сделаем самые лучшие фотографии и выйдем на морской берег.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — выбирайте поезда и рейсы после 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах Калининграда и Светлогорска.
Варианты проживания
Гостевой дом SALVE
Гостевой дом «постель и завтрак» SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.
На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.
По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.
«Ibis Калининград Центр» 3* (с коррекцией цены)
Отель «Ibis Калининград Центр» с баром расположен в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора в Калининграде.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан Ibis Kitchen, где подают блюда интернациональной кухни.
Номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств сейф. В собственной ванной комнате с феном установлен душ.
Гостиница Калининград 3* (с коррекцией цены)
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок.
К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.
Чайка 4* (с коррекцией цены)
Отель «Чайка» расположен в историческом городе Калининграде, недалеко от центра города. Возле отеля «Чайка» находятся остановки общественного транспорта. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный WiFi.
Гостям отеля «Чайка» предлагается размещение в просторных номерах и люксах. Все номера оснащены современными удобствами и располагают рабочим столом.
Отель Европа 3* (с коррекцией цены)
Трехзвездочный апарт-отель «Европа» расположен в Калининграде, в 2 км от Росгартенских ворот и в 2,5 км от Музея янтаря.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан, на территории установлен банкомат. В числе удобств бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена платная частная парковка.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, микроволновая печь, чайник, душ, тапочки и письменный стол.
В некоторых номерах установлен сейф. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Всем гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак шведский стол.
Hotel Fram 3
Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Георгенсвальде
Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.
К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.
Универсал 3
Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.
В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.
В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в отелях: в Калининграде — Салве, с коррекцией цены возможны: Ибис / Чайка / Калининград / Европа (1 ночь) + в отеле в Светлогорске — Фрам, Георгенсвальде / Универсал (2 ночи), цена дана за одного человека при двухместном размещении, возможны отели аналогичного уровня
- 3 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
- Экологические и въездные оплаты Куршской Косы
- Дегустация на сыроварне Шаакендорф
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение (при необходимости) — доплата 7500 руб.
- Личные расходы
- Новогодний ужин (варианты и стоимость запрашивайте)
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена — оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору