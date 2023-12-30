1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду, музей «Секретный Бункер»

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале до 12:00. Сбор группы.

Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал — Закхаймские ворота — Королевские ворота — Музей Мирового океана — Рыбная деревня — Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.

Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города — Музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Посетим музей «Секретный Бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Вечером у вас будет свободное время.

Заселяемся в отель Салве, с коррекцией цены возможны отели Ибис / Чайка / Калининград / Европа или в другие отели по вашему запросу.