Встречаемся и сразу пробовать одну из самых популярных закусок в Калининграде — строганину из пеламиды, рыбы семейства скумбриевых, под бокал шампанского. Это блюдо есть в меню почти всех заведений, а готовят его только здесь. Подкрепившись, разместимся в отеле и отправимся знакомиться с уютным городом с европейской атмосферой.

Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия, в ходе которой вы побываете в Рыбной деревне, историческо-этнографическом комплексе, где воссоздана архитектура Кёнигсберга довоенного периода. Увидите знаменитые Бранденбургские ворота — своеобразный символ города. Узнаете о событиях прошлого, а украшенные к Новому году и Рождеству нарядные улочки создадут праздничное настроение.

Нагулявшись, поужинаем в ресторане, а после красиво, вкусно и весело встретим Новый год!