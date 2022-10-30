Дважды встретить 2023, погреться в сауне первого января, раскрыть секреты двух городов и одного леса
Море, хвойный лес и красочные ярмарки с ароматом кунжутных крендельков и глинтвейна — кажется, мы вывели формулу идеального Нового года! А ещё вас ждут салют и шампанское на побережье, неограниченный доступ к бассейну и сауне первого января, увлекательные рассказы о тайнах бывшего Кёнигсберга и элитного Светлогорска.
Вы посмотрите на изящные виллы, украшенные гирляндами, потанцуете вместе с деревьями причудливого леса и насладитесь безмятежностью Куршской косы. *Возможно участие с детьми от 10 лет.
Вы посмотрите на изящные виллы, украшенные гирляндами, потанцуете вместе с деревьями причудливого леса и насладитесь безмятежностью Куршской косы. *Возможно участие с детьми от 10 лет.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, до 13:00Завершение: Калининград, до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 24 экскурсии для 13 туристов
Привет! Меня зовут Александр. Наша команда — это опытные путешественники, предлагающие маршруты любой сложности, испытанные на себе. Хотите отправиться в интересное путешествие сами? Планируете организовать поездку для дружной компании? Мы поддержим ваши самые смелые идеи!Задать вопрос
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