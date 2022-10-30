Море, хвойный лес и красочные ярмарки с ароматом кунжутных крендельков и глинтвейна — кажется, мы вывели формулу идеального Нового года! А ещё вас ждут салют и шампанское на побережье, неограниченный доступ к бассейну и сауне первого января, увлекательные рассказы о тайнах бывшего Кёнигсберга и элитного Светлогорска.



Вы посмотрите на изящные виллы, украшенные гирляндами, потанцуете вместе с деревьями причудливого леса и насладитесь безмятежностью Куршской косы. *Возможно участие с детьми от 10 лет.