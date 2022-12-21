Вторник, Четверг, Суббота в 15:00

Мы знаем, где зарядиться новогодним настроением! Давайте отправимся в Зеленоградск — уютный и атмосферный городок, которому так идёт праздничная иллюминация! Мы прогуляемся по одному из главных курортов в окрестностях Калининграда, поговорим об истории Кранца, или Зеленоградска, и пройдёмся по променаду вдоль моря со стаканчиком ароматного глинтвейна.

Описание

В преддверии самого главного праздника страны, мы предлагаем нашим туристам окунуться в сказку вечернего Кранца (Зеленоградска). Вас ожидает не просто экскурсия по одному из главных курортов Калининградской области, с осмотром основных его достопримечательностей, но и настоящее погружение в атмосферу Нового года и Рождества! У Вас будет возможность погулять по уютным улочкам Зеленоградска, здания которого украшены новогодней иллюминацией. Прогуляться по пляжу вдоль Балтийского моря с кружкой горячего глинтвейна. Создайте новогоднее настроение вместе с нами!