Новогодний Зеленоградск

Мы знаем, где зарядиться новогодним настроением

Мы знаем, где зарядиться новогодним настроением! Давайте отправимся в Зеленоградск — уютный и атмосферный городок, которому так идёт праздничная иллюминация! Мы прогуляемся по одному из главных курортов в окрестностях Калининграда, поговорим об истории Кранца, или Зеленоградска, и пройдёмся по променаду вдоль моря со стаканчиком ароматного глинтвейна.
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Новогодний Зеленоградск
Ближайшие даты:
17
дек
20
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Описание

В преддверии самого главного праздника страны, мы предлагаем нашим туристам окунуться в сказку вечернего Кранца (Зеленоградска). Вас ожидает не просто экскурсия по одному из главных курортов Калининградской области, с осмотром основных его достопримечательностей, но и настоящее погружение в атмосферу Нового года и Рождества! У Вас будет возможность погулять по уютным улочкам Зеленоградска, здания которого украшены новогодней иллюминацией. Прогуляться по пляжу вдоль Балтийского моря с кружкой горячего глинтвейна. Создайте новогоднее настроение вместе с нами!

Вторник, Четверг, Суббота в 15:00

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Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание оплачивается дополнительно по желанию
Место начала и завершения?
Площадь Победы 10 (главный вход отеля «Radisson»)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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