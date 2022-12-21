Вторник, Четверг, Суббота в 15:00

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Описание
В преддверии самого главного праздника страны, мы предлагаем нашим туристам окунуться в сказку вечернего Кранца (Зеленоградска). Вас ожидает не просто экскурсия по одному из главных курортов Калининградской области, с осмотром основных его достопримечательностей, но и настоящее погружение в атмосферу Нового года и Рождества! У Вас будет возможность погулять по уютным улочкам Зеленоградска, здания которого украшены новогодней иллюминацией. Прогуляться по пляжу вдоль Балтийского моря с кружкой горячего глинтвейна. Создайте новогоднее настроение вместе с нами!
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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