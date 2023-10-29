История любимого праздника удивительно пересекается с историей Кёнигсберга. В сказочные дни мы все немножко похожи на волхвов, готовых идти за сказочным светом и новыми знаниями ради рождественского чуда. И мы с вами отправимся в такое путешествие!

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Описание

Что вас ожидает

Многое из того, что вы услышите, вы не найдёте в интернете или у других гидов — эта экскурсия авторская, и с её проектом я вышла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Намеренно не рассказываю о сюрпризах, которые вас ожидают, поскольку сюрпризы должны остаться сюрпризами. Итак, в программе:

Наша прогулка начнётся у Императорского моста (сейчас это мост «Юбилейный») вдоль сказочной Рыбной деревни .

(сейчас это мост «Юбилейный») вдоль сказочной . Поднимемся на смотровую башню в виде маяка , где вы познакомитесь с традиционными новогодними и рождественскими подарками Кёнигсберга — традиционной керамикой, марципаном, пряниками и сувенирами. Сможете отправить письмо или открытку со сказочной печатью своим родным или друзьям.

, где вы познакомитесь с традиционными новогодними и рождественскими подарками Кёнигсберга — традиционной керамикой, марципаном, пряниками и сувенирами. Сможете отправить письмо или открытку со сказочной печатью своим родным или друзьям. Дальше маршрут завернёт на древний остров Кнайпхоф (остров Канта), который поможет нам погрузиться в историю этого праздника от глубины веков.

(остров Канта), который поможет нам погрузиться в историю этого праздника от глубины веков. Ну а закончим мы в маленьком кафе на острове Канта, где согреемся за горячим чаем или глинтвейном и где я дорасскажу вам волшебную историю праздника.

Организационные детали