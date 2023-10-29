Почувствовать атмосферу Нового года и Рождества на прогулке по самым сказочным местам Калининграда
История любимого праздника удивительно пересекается с историей Кёнигсберга.
В сказочные дни мы все немножко похожи на волхвов, готовых идти за сказочным светом и новыми знаниями ради рождественского чуда. И мы с вами отправимся в такое путешествие!
В сказочные дни мы все немножко похожи на волхвов, готовых идти за сказочным светом и новыми знаниями ради рождественского чуда. И мы с вами отправимся в такое путешествие!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Многое из того, что вы услышите, вы не найдёте в интернете или у других гидов — эта экскурсия авторская, и с её проектом я вышла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Намеренно не рассказываю о сюрпризах, которые вас ожидают, поскольку сюрпризы должны остаться сюрпризами. Итак, в программе:
- Наша прогулка начнётся у Императорского моста (сейчас это мост «Юбилейный») вдоль сказочной Рыбной деревни.
- Поднимемся на смотровую башню в виде маяка, где вы познакомитесь с традиционными новогодними и рождественскими подарками Кёнигсберга — традиционной керамикой, марципаном, пряниками и сувенирами. Сможете отправить письмо или открытку со сказочной печатью своим родным или друзьям.
- Дальше маршрут завернёт на древний остров Кнайпхоф (остров Канта), который поможет нам погрузиться в историю этого праздника от глубины веков.
- Ну а закончим мы в маленьком кафе на острове Канта, где согреемся за горячим чаем или глинтвейном и где я дорасскажу вам волшебную историю праздника.
Организационные детали
- Из-за влажности у нас кажется холоднее, чем показывает термометр. Это Балтика! Поэтому уделите внимание одежде: «многослойность наше всё!» — жилеты, пледы, большие шарфы очень помогают. Первыми мёрзнут конечности: тёплые стельки и рукавички тоже будут не лишними.
- Входной билет на башню оплачивается отдельно — 100 руб. /чел. Также дополнительные расходы возможны в кафе (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Рыбной деревни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 5964 туристов
Я живу в Калининграде с рождения — сюда ещё в конце 50-х приехали мои родители. По профессии — художник. Много лет работала в кино, поэтому для меня история, прежде всего, увлекательное действо.
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