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Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)

4.5
709 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду на комфортабельном автобусе 🚌.

Профессиональный гид расскажет подробную историю 📖 этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.

Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны.

Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)

Что вы увидите

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Университетская площадь
  • памятник И. Канту
  • площадь Победы
  • район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
  • кирха королевы Луизы.
Обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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709 отзывов оставили туристы

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