Обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое.
Что входит
автобусный тур
экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.