Более чем семивековая история 📖 Калининграда наполнена интереснейшими событиями и фактами, которые содержат в себе следы рыцарских и имперских эпох, наполеоновских завоеваний и Второй Мировой войны. И если вы в Калининграде первый раз, то обзорная экскурсия ⛳ просто необходима. Чтобы город 🏙️ для вас не остался набором из пары музеев, гостиницы, аэропорта или вокзала, мы посетим наиболее значимые как в культурном так и в историческом смысле места, достопримечательности 🏛️ и памятники.

Многовековая история города нашла свое отражение в площадях и соборах, фортификационных сооружениях, а географическое положение и обусловило наличие музеев Мирового океана и янтаря, а также послужило причиной базирования в городе интересных научных и военных объектов, например корабля космической связи «Виктор Пацаев» или научно-исследовательского судна «Витязь».