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Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)

4.5
189 отзывов
Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Трёхчасовая экскурсия ⛳ по наиболее значимым объектам, достопримечательностям и памятникам истории 📖 и культуры Калининграда.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 680 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)

Что вы увидите

  • Площадь Победы
  • Храм Христа Спасителя
  • Зал органной музыки
  • Кафедральный собор, могила И. Канта
  • музей мирового океана
  • подводная лодка «Б-413»
  • научно-исследовательское судно «Витязь»
  • корабль космической связи «Виктор Пацаев»
  • Литовский вал
  • историко-культурный центр «Королевские ворота»
  • площадь Василевского
  • музей Янтаря
  • фортификационные и оборонительные сооружения
  • старый город.
Более чем семивековая история 📖 Калининграда наполнена интереснейшими событиями и фактами, которые содержат в себе следы рыцарских и имперских эпох, наполеоновских завоеваний и Второй Мировой войны. И если вы в Калининграде первый раз, то обзорная экскурсия ⛳ просто необходима. Чтобы город 🏙️ для вас не остался набором из пары музеев, гостиницы, аэропорта или вокзала, мы посетим наиболее значимые как в культурном так и в историческом смысле места, достопримечательности 🏛️ и памятники.
Многовековая история города нашла свое отражение в площадях и соборах, фортификационных сооружениях, а географическое положение и обусловило наличие музеев Мирового океана и янтаря, а также послужило причиной базирования в городе интересных научных и военных объектов, например корабля космической связи «Виктор Пацаев» или научно-исследовательского судна «Витязь».
Что входит
  • трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
  • экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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189 отзывов оставили туристы

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