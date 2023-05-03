Калининград на автобусе: экскурсия по оборонительным сооружениям города-крепости
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе.
Профессиональный гид расскажет подробную историю этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны. Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.
Профессиональный гид расскажет подробную историю этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны. Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
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июн
июн
13
июн
июн
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даты
Что вас ожидает:
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Закхаймские ворота
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Башня «Дер Дона»
- Площадь Победы
- Район старых немецких особняков "Амалиенау" (ул. Кутузова)
- Кирха королевы Луизы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое.
Ежедневно в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Посещение музеев
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 734 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 мая 2023
Ужасный экскурсовод,взяли эту экскурсию,именно в Юнона,т. к. три года назад были в обзоре с мужчиной экскурсовод,может по этому,настолько плохо получилась эта экскурсия,информации меньше намного,нудно.
О
Ольга
14 мая 2022
Л
Людмила
28 фев 2021
G
Galina
30 ноя 2020
Ч
Черкашина
27 ноя 2020
Было очень много полезной и оригинально поданой информации, было интересно послушать
Гид прекрасен. Четко, по делу, но в то же время с запалом рассказывает. Также знает много дополнительной и углублённой информации
Гид прекрасен. Четко, по делу, но в то же время с запалом рассказывает. Также знает много дополнительной и углублённой информации
Е
Елена
20 ноя 2020
И
Индира
19 ноя 2020
A
Aleena1
18 ноя 2020
А
Анна
16 ноя 2020
Экскурсовод-мастер своего дела.
L
Lyudmila
16 ноя 2020
Очень, очень довольны! Содержательно, с юмором, очень интересно! Всем рекомендуем! Город раскрылся по- другому, без экскурсии было бы совсем другое впечатление. Спасибо, всем рекомендуем!
М
Михаил
13 ноя 2020
И
Илья
11 ноя 2020
Г
Галина
10 ноя 2020
И
Ирина
9 ноя 2020
В
Виктория
9 ноя 2020
Ещё 719 отзывов
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