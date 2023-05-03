Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00

Калининград на автобусе: экскурсия по оборонительным сооружениям города-крепости

4.7
734 отзыва
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Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе.

Профессиональный гид расскажет подробную историю этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.

Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны. Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.
Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00
Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00
Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00
Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00
Обзорная экскурсия по Калининграду ежедневно в 17:00
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Площадь Победы
  • Район старых немецких особняков "Амалиенау" (ул. Кутузова)
  • Кирха королевы Луизы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое.

Ежедневно в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение музеев
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 734 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
542
4
135
3
42
2
8
1
7
Н
3 мая 2023
Ужасный экскурсовод,взяли эту экскурсию,именно в Юнона,т. к. три года назад были в обзоре с мужчиной экскурсовод,может по этому,настолько плохо получилась эта экскурсия,информации меньше намного,нудно.
О
14 мая 2022
Л
28 фев 2021
G
30 ноя 2020
Ч
27 ноя 2020
Было очень много полезной и оригинально поданой информации, было интересно послушать
Гид прекрасен. Четко, по делу, но в то же время с запалом рассказывает. Также знает много дополнительной и углублённой информации
Е
20 ноя 2020
И
19 ноя 2020
A
18 ноя 2020
А
16 ноя 2020
Экскурсовод-мастер своего дела.
L
16 ноя 2020
Очень, очень довольны! Содержательно, с юмором, очень интересно! Всем рекомендуем! Город раскрылся по- другому, без экскурсии было бы совсем другое впечатление. Спасибо, всем рекомендуем!
М
13 ноя 2020
И
11 ноя 2020
Г
10 ноя 2020
И
9 ноя 2020
В
9 ноя 2020
Ещё 719 отзывов

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