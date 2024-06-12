В этом путешествии вы откроете удивительные уголки Калининградского края. Побываете в древних кирхах и рассмотрите изумительные фрески 14 века. Увидите место, где река Преголя делится надвое. Побродите по замку, по которому когда-то ходили короли и учёные. И прогуляетесь по уютной территории женского монастыря.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кирха Арнау в посёлке Рудники, построенная в 14 веке. Её стены были расписаны 119 фресками, многие из которых сохранились до наших дней.
Орденская кирха 14 века в посёлке Ушаково. Это красивая сельская церковь с непростой историей, которую вы услышите.
Гвардейск — город, где можно посидеть на скамейке с Василием Тёркиным. А ещё здесь есть уникальное место, где река Преголя расходится на два потока.
Замок Тапиау в Гвардейске. В разные годы здесь были астроном Николай Коперник, король Англии Генрих IV, герцог Пруссии Альбрехт и другие знатные персоны.
Монастырь женский Божья Матерь Державная в посёлке Изобильное. На его территории — много зелени и прудик. А атмосфера здесь царит на редкость мягкая и спокойная.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входной билет в замок Тапиау — 500 руб. /взрослые, 300 руб. /школьники, студенты и пенсионеры
- Женщинам желательно иметь головной убор для посещения монастыря
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 300 ₽
|Льготный
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 272 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
9 июля в 09:00
23 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.