В этом путешествии вы откроете удивительные уголки Калининградского края. Побываете в древних кирхах и рассмотрите изумительные фрески 14 века. Увидите место, где река Преголя делится надвое. Побродите по замку, по которому когда-то ходили короли и учёные. И прогуляетесь по уютной территории женского монастыря.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кирха Арнау в посёлке Рудники, построенная в 14 веке. Её стены были расписаны 119 фресками, многие из которых сохранились до наших дней.

Орденская кирха 14 века в посёлке Ушаково. Это красивая сельская церковь с непростой историей, которую вы услышите.

Гвардейск — город, где можно посидеть на скамейке с Василием Тёркиным. А ещё здесь есть уникальное место, где река Преголя расходится на два потока.

Замок Тапиау в Гвардейске. В разные годы здесь были астроном Николай Коперник, король Англии Генрих IV, герцог Пруссии Альбрехт и другие знатные персоны.

Монастырь женский Божья Матерь Державная в посёлке Изобильное. На его территории — много зелени и прудик. А атмосфера здесь царит на редкость мягкая и спокойная.

Организационные детали