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Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом

4.8
8 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Экскурсия ⛳ начнется у руин замка Тевтонского ордена Бранденбург, вы узнаете как рыцари ордена завоевали земли пруссов и спуститесь в подвалы замка, а также прогуляетесь 👣 мимо 850-летних дубов вокруг святилища пруссов Рамове.

Затем вы отправитесь в Мамоново (Хайлигенбайль), где сохранились руины 700-летней городской стены.

Вы узнаете почему город 🏙️ назвали «восточно-прусским Сталинградом».

Финальная точка — форт «Денхофф», где сохранились лестницы, двери и смотровой бронеколпак.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом
Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом

Что вы увидите

  • замок Бранденбург
  • Мамоново — ранее Хайлигенбайль
  • форт №11 «Денхофф»
Экскурсия «Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом» позволит Вам прикоснуться к ранним страницам истории 📖 нашего региона — приходу Тевтонского Ордена на земли пруссов в 13-м веке. Это трагическая история насильственной христианизации союза балтских и славянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана», названных позднее пруссами.
Из русов (пруссов) Понеманья считали себя, согласно житиям святых, владимирские князья начала 16 века. Эту версию о своём происхождении активно развивал Иван Грозный, причём он считал, что его прусские предки были потомками Августа. Возможно, в подражание ему на своём прусском происхождении настаивали Романовы, Пушкины и другие знатные роды Руси, переведя прозвище своего предка Андрея Кобылы на старославянский язык— прус. Версию Ивана Грозного поддерживал и Ломоносов М. В.
Вы познакомитесь с жизнью пруссов, их религией, узнаете о главном святилище пруссов Рамове, увидите один из знаменитых прусских дубов, возраст которого превышает 850 лет. Вам откроются героические эпизоды Второго восстания пруссов и драматические судьбы его участников, а также таинственные события, связанные с Ковчегом Завета, который, полученный Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, возможно, был спрятан в подвалах одного из замков. Вам откроется история замков Кенигсберг, Бранденбург и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга (1239 г). Вы сможете увидеть остатки комтурского замка Бранденбург, прикоснуться к его камням и даже спуститься в подвалы замка, основанного в 1266 году.
Мы прогуляемся по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдемся по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного наследия Калининградской области-единственная стена с сохранившемся периметром.
Не обойдет вниманием наша экскурсия ⛳ и события Первой Мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны. Операцию по ликвидации «Хайлигенбайльского котла» немецкие историки справедливо называют «восточно-прусским Сталинградом». Войскам 3-го Белорусского фронта 48 суток противостояла наиболее сильная группировка 4-ой армии, в составе которой была танковая дивизия «Великая Германия» и парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг». Немецкие войска сражались с отчаянием обреченных, за спинами был лишь залив Фришес Хафф. «Более жаркие и ожесточенные бои, как здесь, в Восточной Пруссии, не шли ни на одной части света», — так писал военный обозреватель одной из газет, которому довелось увидеть этот разгром и посчастливилось выжить.
Ярким финалом экскурсии 🧭 станет посещение форта №11 «Денхофф», названного в честь известного немецкого рода, память о котором засияла еще ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Денхофф. Форт №11 — «самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга. Это единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все детали форта работают : двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже винтовой стул для наблюдателя.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в замок Бранденбург и форт «Денхофф»
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом
Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом
Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом
Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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8 отзывов оставили туристы

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