Вечерняя экскурсия ⛳ по Калининграду — это поистине экскурсия по средневековому городу, где можно насладиться прогулкой по архитектурному прошлому, послушать прусские легенды, увидеть памятники и хаусмарки.

Автобусная экскурсия предполагает остановки рядом с основными достопримечательностями 🏛️ Калининграда для фотографирования.

После экскурсии 🧭 вам будет приятно посидеть в уютном кафе на набережной Преголи, с чашкой ароматного кофе или чай.

Маршрут: гостиница «Калининград» — Ленинский проспект, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Янтаря, Росгартенские ворота, Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские ворота, Закхаймские ворота, Московский проспект, остров 🏝️ Канта, Кафедральный собор, Биржа, Южный вокзал, Железнодорожный мост, Музей Мирового океана – гостиница «Калининград».