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Огни ночного Калининграда

4.5
125 отзывов
Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Вы отправитесь в путешествие по вечернему средневековому Кёнигсбергу.

Посмотрите на достопримечательности 🏛️ города в мистическом вечернем свете; послушаете рассказы профессионального экскурсовода о истории 📖 города-крепости и прусские легенды о мистике этих мест.

На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться.

Вас ждут башня «Кронпринц», Королевские ворота, остров 🏝️ Канта, Кафедральный собор и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 680 ₽ за человека

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Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда

Что вы увидите

  • гостиница «Калининград» - Ленинский проспект
  • площадь Победы
  • Храм Христа Спасителя
  • Музей Янтаря
  • Росгартенские ворота
  • Литовский вал
  • башня «Кронпринц»
  • Королевские ворота
  • Закхаймские ворота
  • Московский проспект
  • остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Биржа
  • Южный вокзал
  • Железнодорожный мост
  • Музей Мирового океана.
Вечерняя экскурсия ⛳ по Калининграду — это поистине экскурсия по средневековому городу, где можно насладиться прогулкой по архитектурному прошлому, послушать прусские легенды, увидеть памятники и хаусмарки.
Автобусная экскурсия предполагает остановки рядом с основными достопримечательностями 🏛️ Калининграда для фотографирования.
После экскурсии 🧭 вам будет приятно посидеть в уютном кафе на набережной Преголи, с чашкой ароматного кофе или чай.
Маршрут: гостиница «Калининград» — Ленинский проспект, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Янтаря, Росгартенские ворота, Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские ворота, Закхаймские ворота, Московский проспект, остров 🏝️ Канта, Кафедральный собор, Биржа, Южный вокзал, Железнодорожный мост, Музей Мирового океана – гостиница «Калининград».
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • .
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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125 отзывов оставили туристы

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