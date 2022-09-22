Балтийское побережье интересно во все времена года, а осенью эти места будто приобретают новые смыслы: вдумчивое и бушующее море, атмосфера для размышлений и мыслей о глобальном, свежий воздух и манящее чувство легкости и свободы.



Мы будем много времени проводить на побережье и проедем от Балтийской косы на западе до Куршской на востоке, исследуя курортные города Зеленоградск и Светлогорск, живописные мысы и лучшие пляжи Янтарного.



Вы побываете в национальном парке, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите 200-летний маяк и встретите янтарный закат на обрыве самого живописного мыса Таран.