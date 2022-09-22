Осень на Балтийском побережье

Слушать шум волн, смотреть на маяк и любоваться уходящим за горизонт солнцем

Балтийское побережье интересно во все времена года, а осенью эти места будто приобретают новые смыслы: вдумчивое и бушующее море, атмосфера для размышлений и мыслей о глобальном, свежий воздух и манящее чувство легкости и свободы.

Мы будем много времени проводить на побережье и проедем от Балтийской косы на западе до Куршской на востоке, исследуя курортные города Зеленоградск и Светлогорск, живописные мысы и лучшие пляжи Янтарного.

Вы побываете в национальном парке, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите 200-летний маяк и встретите янтарный закат на обрыве самого живописного мыса Таран.
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Осень на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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