Вдоль реки Прегель

Мы прогуляемся до Высокого моста, сооруженного в 1850 году. Это тот самый мост, соединявший еще один притягательный район Ломзе с вальным Хабергбергом… Не обойдем стороной и памятник архитектуры XIX века — Домик смотрителя Высокого моста. Он построен в неоготическом стиле со смотровой башенкой и изящным фронтоном, возвышающийся над Прегелью. Сейчас это музей довоенных открыток Кенигсберга.

По дороге к парку Южный

От моста пройдем к католической Кирхе Святого Семейства, более известной как концертный зал Калининградской областной филармонии. Неподалеку увидим и здание бывшего госпиталя святой Катарины. Пройдя до парка Южный, который возводился как Пейзажный парк, мы встретим Фридландские ворота, входившие в состав Хабербергского фронта в 1862 году. Сейчас в этих одних из семи сохранившихся городских ворот Калининграда расположен музей истории города Кёнигсберга.