От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг

Мы начнем прогулку на острове Кнайпхофа - так исторически назывался центральный городской район...

Мы начнем прогулку на острове Кнайпхофа — так исторически назывался центральный городской район Кенигсберга — ныне остров Канта.

По довоенной брусчатке дойдем до района, являющему собой совершенно иной облик и расположенный южнее на одном их холмов, — Хабербергу.

Эта экскурсия не перегружена датами.

Акценты расставлены на основные события и факты конца XIX – начала XX вв.

Будет интересно и познавательно!
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг

Что вы увидите 🤩

  • Высокий мост
  • Домик смотрителя
  • Остров Канта
  • Фридландские ворота
  • Парк Южный
Вдоль реки Прегель
Мы прогуляемся до Высокого моста, сооруженного в 1850 году. Это тот самый мост, соединявший еще один притягательный район Ломзе с вальным Хабергбергом… Не обойдем стороной и памятник архитектуры XIX века — Домик смотрителя Высокого моста. Он построен в неоготическом стиле со смотровой башенкой и изящным фронтоном, возвышающийся над Прегелью. Сейчас это музей довоенных открыток Кенигсберга.
По дороге к парку Южный
От моста пройдем к католической Кирхе Святого Семейства, более известной как концертный зал Калининградской областной филармонии. Неподалеку увидим и здание бывшего госпиталя святой Катарины. Пройдя до парка Южный, который возводился как Пейзажный парк, мы встретим Фридландские ворота, входившие в состав Хабербергского фронта в 1862 году. Сейчас в этих одних из семи сохранившихся городских ворот Калининграда расположен музей истории города Кёнигсберга.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем
Начало: Октябрьская, 2
Завершение: Парк Южный
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 10:00

Марина Г.
Марина Г.
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