Отдых в Светлогорске

Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Вы совершите увлекательное

Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Вы совершите увлекательное путешествие в самую западную точку нашей страны.

Древние города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья и Куршской косы не оставят равнодушными!
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
Отдых в Светлогорске
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Что вас ожидает 🤩

Замок Нессельбек
Замок Нессельбек
Отведаем свежесваренное пиво, которое приготовлено по старинному прусскому рецепту, и насладимся конно-спортивным представлением
Сыроварня Schaaken DORF
Сыроварня Schaaken DORF
Посетим маленькую семейную сыроварню, где сможем приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия
Прогулка по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску
Увидим уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями

Программа тура по дням

1 день
Пешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс &quot;БАДЕН БАДЕН&quot; по желанию

Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, трансфер в гостиницу города Светлогорск (за дополнительную плату).

Размещение в отеле.

Свободное время.

В 12:00 пешеходная экскурсия по Светлогорску – признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией».

В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите символ города – водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну- лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий КИВИН».

Продолжительность экскурсии 2 часа.

Для желающих в 17:00 посещение СПА комплекса «БАДЕН БАДЕН»: 2 чаши с подогретой водой, комплекс из 10 бань, 14 саун, хамам, массажные кабинеты, бассейн с морской водой, открытый бассейн, кофе-бар (оплачивается отдельно).

Имеется детская зона.

При себе иметь купальные принадлежности.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс &quot;БАДЕН БАДЕН&quot; по желаниюПешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс &quot;БАДЕН БАДЕН&quot; по желаниюПешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс &quot;БАДЕН БАДЕН&quot; по желаниюПешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс &quot;БАДЕН БАДЕН&quot; по желанию
2 день
Экскурсия &quot;О кирхах, рыцарях и замках&quot;

В 14:30 экскурсия "О кирхах, рыцарях и замках".

Калининградская область единственный регион России, где можно увидеть подлинные строения эпохи средневековья – кирхи (церкви) и замки, построенные рыцарями Тевтонского ордена.

Внешний осмотр кирхи Арнау (14 век), посещение музея «Вальдавский замок», расположенного в старинном прусском замке Тевтонского ордена.

Экскурсия по замку, в котором в 1697 году останавливалось Великое Русское Посольство с Петром 1.

Переезд в Замок Нессельбек, где вы сможете отведать свеже сваренное темное или светлое, а может нефильтрованное пиво, которое приготовлено по старинному прусскому рецепту, отведать вкусную закуску поданную к пиву, насладится конно-спортивным представлением и вернуться в Светлогорск.

Продолжительность экскурсии 7 часов.

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3 день
Экскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварни

В 14:30 Выезд на экскурсию, посещение замка Шаакен (Schaaken) – руинированный орденский замок, построенный рыцарями-крестоносцами в 13 веке.

Долгое время замок служил защитой орденским землям от набегов литовцев и прусских повстанцев.

Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года.

На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение.

Туристы посетят Музей инквизиции, расположенный в подвальных помещениях замка.

Стилизованные орудия пыток в интерьерах 14 века и сегодня готовы «пощекотать нервы» отважным туристам.

В оружейной комнате представлены мечи, топоры, сулицы, алебарды, щиты.

В экспозиции Музея истории замка собрана вся история Шаакена от пруссов до переселенцев.

Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF», где туристы смогут приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Возвращение в Светлогорск.

Экскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварниЭкскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварниЭкскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварниЭкскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварниЭкскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварни
4 день
Зеленоградск. Куршская коса. Отъезд

Выселение из гостиницы.

12:00 экскурсия в Зеленоградск – уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями.

Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску (в прошлом Кранцу) знакомит с достопримечательностями города – водонапорная башня 1905 года постройки, вилла Крелля, аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта, сквер Королевы Луизы, выход на променад.

Переезд на Куршскую косу Национальный парк, узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря.

Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда.

В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы подниметесь на высокую дюну «Эфа», спуститесь к побережью Балийского моря.

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (оплачивается отдельно).

Зеленоградск. Куршская коса. ОтъездЗеленоградск. Куршская коса. ОтъездЗеленоградск. Куршская коса. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле или апартаментах на выбор.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

размещение/питание двухместное одноместное

проживание в апартаментах 3 ночи для семьи из 2-х или 3-х человек (апартаменты по адресу: г. Светлогорск, ул.Ленина,17);

(питание самостоятельное)

 13 480            -

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда/Светлогорска и обратно
  • Трансфер – 1 500 руб. (не является индивидуальным. Стоимость трансфера в ночное время с 00:00 до 6:00 уточняется по запросу)
  • Питание
  • Мини-концерт органной музыки – 450 руб. /взрослые, 300 руб. /пенсионеры, 150 руб. /школьники
  • Спа-комплекс – 1 500 руб. /час
Место начала и завершения?
Россия, Калининградская область, Светлогорск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как добраться до места начала тура?

Из аэропорта Храброво (Калининград) до Светлогорска удобнее добраться на такси;

От жд вокзала Калининграда можно добраться до Светлогорска на такси, автобусе или электричке.

За дополнительную плату есть возможность организовать трансфер (не является индивидуальным, стоимость трансфера в ночное время с 00:00 до 6:00 уточняется по запросу).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

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