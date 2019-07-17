Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Вы совершите увлекательное путешествие в самую западную точку нашей страны. Древние города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья и Куршской косы не оставят равнодушными!

Увидим уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями

Посетим маленькую семейную сыроварню, где сможем приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия

Отведаем свежесваренное пиво, которое приготовлено по старинному прусскому рецепту, и насладимся конно-спортивным представлением

Программа тура по дням

1 день Пешеходная экскурсия по Светлогорску. СПА комплекс "БАДЕН БАДЕН" по желанию

Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, трансфер в гостиницу города Светлогорск (за дополнительную плату). Размещение в отеле. Свободное время. В 12:00 пешеходная экскурсия по Светлогорску – признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите символ города – водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну- лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий КИВИН». Продолжительность экскурсии 2 часа. Для желающих в 17:00 посещение СПА комплекса «БАДЕН БАДЕН»: 2 чаши с подогретой водой, комплекс из 10 бань, 14 саун, хамам, массажные кабинеты, бассейн с морской водой, открытый бассейн, кофе-бар (оплачивается отдельно). Имеется детская зона. При себе иметь купальные принадлежности. Возвращение в гостиницу самостоятельно.

2 день Экскурсия "О кирхах, рыцарях и замках"

В 14:30 экскурсия "О кирхах, рыцарях и замках". Калининградская область единственный регион России, где можно увидеть подлинные строения эпохи средневековья – кирхи (церкви) и замки, построенные рыцарями Тевтонского ордена. Внешний осмотр кирхи Арнау (14 век), посещение музея «Вальдавский замок», расположенного в старинном прусском замке Тевтонского ордена. Экскурсия по замку, в котором в 1697 году останавливалось Великое Русское Посольство с Петром 1. Переезд в Замок Нессельбек, где вы сможете отведать свеже сваренное темное или светлое, а может нефильтрованное пиво, которое приготовлено по старинному прусскому рецепту, отведать вкусную закуску поданную к пиву, насладится конно-спортивным представлением и вернуться в Светлогорск. Продолжительность экскурсии 7 часов.

3 день Экскурсия в замок Шаакен. Посещение сыроварни

В 14:30 Выезд на экскурсию, посещение замка Шаакен (Schaaken) – руинированный орденский замок, построенный рыцарями-крестоносцами в 13 веке. Долгое время замок служил защитой орденским землям от набегов литовцев и прусских повстанцев. Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Туристы посетят Музей инквизиции, расположенный в подвальных помещениях замка. Стилизованные орудия пыток в интерьерах 14 века и сегодня готовы «пощекотать нервы» отважным туристам. В оружейной комнате представлены мечи, топоры, сулицы, алебарды, щиты. В экспозиции Музея истории замка собрана вся история Шаакена от пруссов до переселенцев. Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF», где туристы смогут приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия. Продолжительность экскурсии 5 часов. Возвращение в Светлогорск.

4 день Зеленоградск. Куршская коса. Отъезд