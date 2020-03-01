Елена проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века

Погрузиться в средневековые, довоенные и современные будни города у Верхнего и Нижнего озер

Елена
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Елена – ваш гид
Если вы уже прогулялись по острову Канта и Рыбной деревне, самое время открыть для себя неизведанные достопримечательности Калининграда.

Я проведу вас по живописным окрестностям Верхнего и Нижнего озер, расскажу о повседневной жизни Кенигсберга времен тевтонцев и помогу взглянуть на город с самых атмосферных и фотогеничных ракурсов.
740 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Шевченко
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Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века

Что вас ожидает

История города, отраженная в воде
Наш маршрут пройдет вдоль Верхнего и Нижнего озер, где сосредоточились нетипичные достопримечательности, самые фотогеничные ракурсы и загадочные истории Калининграда. Вы перенесетесь к истокам Кёнигсберга и проследите его развитие, прогуляетесь по старинным улочкам и представите, как выглядел город в довоенную эпоху. Отыщете самое старое сооружение в Калининграде, вспомните о сказочнике Э.Т.А. Гофмане и знаменитом маршале Василевском. Узнаете о роли озер и ручьев в штурме и обороне города, увидите музей Янтаря, башни-близнецы и прусские скульптуры морских животных.

Традиции и быт средневекового Кенигсберга
Существующая система водоснабжения Калининграда складывалась со времен тевтонского ордена, поэтому с ней связано немало историй, легенд и интересных фактов, которые откроются вам на прогулке. Мы поговорим о традициях средневекового города и месте, которое в жизни Кенигсберга занимала вода: о работе старинных мельниц и бань, дублении кожи, производстве пива, приготовлении пищи и средневековой гигиене. А по пути будем останавливаться в живописных уголках набережных, чтобы сделать красивые кадры.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и для вашего удобства рекомендую позаботиться об удобной обуви и одеться по погоде.

Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Шевченко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, я люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!
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