Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История города, отраженная в воде

Наш маршрут пройдет вдоль Верхнего и Нижнего озер, где сосредоточились нетипичные достопримечательности, самые фотогеничные ракурсы и загадочные истории Калининграда. Вы перенесетесь к истокам Кёнигсберга и проследите его развитие, прогуляетесь по старинным улочкам и представите, как выглядел город в довоенную эпоху. Отыщете самое старое сооружение в Калининграде, вспомните о сказочнике Э.Т.А. Гофмане и знаменитом маршале Василевском. Узнаете о роли озер и ручьев в штурме и обороне города, увидите музей Янтаря, башни-близнецы и прусские скульптуры морских животных.

Традиции и быт средневекового Кенигсберга

Существующая система водоснабжения Калининграда складывалась со времен тевтонского ордена, поэтому с ней связано немало историй, легенд и интересных фактов, которые откроются вам на прогулке. Мы поговорим о традициях средневекового города и месте, которое в жизни Кенигсберга занимала вода: о работе старинных мельниц и бань, дублении кожи, производстве пива, приготовлении пищи и средневековой гигиене. А по пути будем останавливаться в живописных уголках набережных, чтобы сделать красивые кадры.