Параллели эпох: по Калининграду с политологом

Разобраться в судьбоносных поворотах истории города, посетив остров Канта, форт № 11 и Амалиенау

На мой взгляд, исторические параллели — лучший способ проникнуться духом города, связать его прошлое и настоящее.

Тевтонское государство, немецкий протестантизм, советский уклад и современность: разберемся, как отразилась в облике, быте, судьбе Калининграда каждая из этих эпох. И конечно, проедем по самым примечательным местам города, от Амалиенау до острова Канта.
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
Параллели эпох: по Калининграду с политологом
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Описание

Что вас ожидает

Кенигсберг глазами политолога

Пожалуй, ни один город России не испытал на себе столько смен политического устройства, войн и других кульбитов истории. И ведь их следы видны в Калининграде на каждом шагу — стоит только присмотреться! Моя задача — показать вам это пересечение эпох. Вы увидите, как на облике и судьбе Калининграда отразилось упразднение Тевтонского ордена, переход его магистра в протестантизм, основание университета Альбертина в 16 веке и взрыв Королевского замка. Распутаем ниточки прошлых эпох, которые окутывают нас повсюду.

Места притяжения города в контексте истории

Мы проедем по достопримечательностям, с которых логично начать знакомство с Калининградом. При этом на каждую точку маршрута мы посмотрим как на зеркало истории города, со времен первых поселенцев до современности. В программе:

  • 11-ый форт Дёнхофф: здесь вы узнаете, как в разные эпохи использовались форты и как, в зависимости от политического курса, менялась роль форта Дёнхофф.
  • Закхаймские ворота — укрепления 17 века, которые функционировали как проезжие ворота, склад и арт-пространство.
  • Фридрихсбургские ворота: обсудим, как вышло, что постройка, которая вдохновила Петра I на строительство Кронштадта, была разрушена из-за немецкой практичности.
  • Район Амалиенау — это не только зеленые улочки с домами начала 20 века, но и пример того, как политические перипетии отражаются в устройстве города. Выясним, какими были дома и условия жизни до и после Первой мировой, в советское время и в наши дни.
  • Дом Советов, построенный на месте Королевского замка. Какие дискуссии велись вокруг сноса и восстановления главной цитадели города? И почему сейчас можно сказать, что «история повторяется»? Будем разбираться!
  • Кафедральный собор и остров Канта. Я расскажу, какие смыслы заложены в памятники на острове, почему при уничтожении замка не тронули собор и кому было важно установить здесь самый большой орган в Европе.

Организационные детали

  • Перемещаться по городу будем на авто Renault Scenic, сочетая переезды с прогулками на местах
  • Дополнительные расходы: форт № 11 Дёнхофф — вход 300 руб. (полный билет), Фридрихсбургские ворота — 200-300 руб. По желанию можем прерываться на кофе/обед.
  • При желании могу вас пофотографировать (портреты) на Olympus

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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