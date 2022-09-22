На мой взгляд, исторические параллели — лучший способ проникнуться духом города, связать его прошлое и настоящее. Тевтонское государство, немецкий протестантизм, советский уклад и современность: разберемся, как отразилась в облике, быте, судьбе Калининграда каждая из этих эпох. И конечно, проедем по самым примечательным местам города, от Амалиенау до острова Канта.

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Описание

Что вас ожидает

Кенигсберг глазами политолога

Пожалуй, ни один город России не испытал на себе столько смен политического устройства, войн и других кульбитов истории. И ведь их следы видны в Калининграде на каждом шагу — стоит только присмотреться! Моя задача — показать вам это пересечение эпох. Вы увидите, как на облике и судьбе Калининграда отразилось упразднение Тевтонского ордена, переход его магистра в протестантизм, основание университета Альбертина в 16 веке и взрыв Королевского замка. Распутаем ниточки прошлых эпох, которые окутывают нас повсюду.

Места притяжения города в контексте истории

Мы проедем по достопримечательностям, с которых логично начать знакомство с Калининградом. При этом на каждую точку маршрута мы посмотрим как на зеркало истории города, со времен первых поселенцев до современности. В программе:

11-ый форт Дёнхофф : здесь вы узнаете, как в разные эпохи использовались форты и как, в зависимости от политического курса, менялась роль форта Дёнхофф.

: здесь вы узнаете, как в разные эпохи использовались форты и как, в зависимости от политического курса, менялась роль форта Дёнхофф. Закхаймские ворота — укрепления 17 века, которые функционировали как проезжие ворота, склад и арт-пространство.

— укрепления 17 века, которые функционировали как проезжие ворота, склад и арт-пространство. Фридрихсбургские ворота : обсудим, как вышло, что постройка, которая вдохновила Петра I на строительство Кронштадта, была разрушена из-за немецкой практичности.

: обсудим, как вышло, что постройка, которая вдохновила Петра I на строительство Кронштадта, была разрушена из-за немецкой практичности. Район Амалиенау — это не только зеленые улочки с домами начала 20 века, но и пример того, как политические перипетии отражаются в устройстве города. Выясним, какими были дома и условия жизни до и после Первой мировой, в советское время и в наши дни.

— это не только зеленые улочки с домами начала 20 века, но и пример того, как политические перипетии отражаются в устройстве города. Выясним, какими были дома и условия жизни до и после Первой мировой, в советское время и в наши дни. Дом Советов , построенный на месте Королевского замка. Какие дискуссии велись вокруг сноса и восстановления главной цитадели города? И почему сейчас можно сказать, что «история повторяется»? Будем разбираться!

, построенный на месте Королевского замка. Какие дискуссии велись вокруг сноса и восстановления главной цитадели города? И почему сейчас можно сказать, что «история повторяется»? Будем разбираться! Кафедральный собор и остров Канта. Я расскажу, какие смыслы заложены в памятники на острове, почему при уничтожении замка не тронули собор и кому было важно установить здесь самый большой орган в Европе.

Организационные детали