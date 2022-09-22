Пожалуй, ни один город России не испытал на себе столько смен политического устройства, войн и других кульбитов истории. И ведь их следы видны в Калининграде на каждом шагу — стоит только присмотреться! Моя задача — показать вам это пересечение эпох. Вы увидите, как на облике и судьбе Калининграда отразилось упразднение Тевтонского ордена, переход его магистра в протестантизм, основание университета Альбертина в 16 веке и взрыв Королевского замка. Распутаем ниточки прошлых эпох, которые окутывают нас повсюду.
Мы проедем по достопримечательностям, с которых логично начать знакомство с Калининградом. При этом на каждую точку маршрута мы посмотрим как на зеркало истории города, со времен первых поселенцев до современности. В программе: