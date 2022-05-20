Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом

Я помогу Вам как можно быстрее понять этот загадочный древний город с богатой историей

Я помогу Вам как можно быстрее понять этот загадочный древний город с богатой историей.

Вы увидите самые главные достопримечательности Калининграда в нескучном и дружном формате.
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом
Первое знакомство с Калининградом вместе с гидом-другом

Что вас ожидает 🤩

  • Руины Королевского замка
  • Рыбная деревня
  • Крестовоздвиженский собор
  • Остров Канта
  • Могила И. Канта
  • Кафедральный собор
  • Еврейская синагога
  • Разводные мосты Кенигсберга
  • Фридландские ворота

Подробнее об экскурсии

Вы узнаете непростую историю города, увидите руины первого Королевского замка рыцарей Тевтонского ордена и прогуляетесь по инстаграмной Рыбной деревне, окунаясь в атмосферу старого Кёнигсберга.
Среди городских дворов найдем спрятавшуюся кирху – Крестовоздвиженский собор (ранее Кройцкирха). Во время прогулки по историческому острову Канта, ранее город Кнайпхоф, мы коснемся истории этого места, собственными глазами увидим могилу великого немецкого философа И. Канта у стен самого большого сохранившегося кафедрального собора.
Рассмотрим еврейскую синагогу, увидим знаменитые разводные мосты Кенигсберга. Заканчивая нашу экскурсию, ознакомимся с Фридландскими воротами, одними из сохранившихся ворот города Кёнигсберга. Я приложу все силы для того, чтобы вы как можно быстрее окунулись в историю нашего интересного и красивого города. Порой тяжело понять, где ты, не то Калининград, не то Кенигсберг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фотографирование (умею хорошо выбирать ракурсы для фото)
  • Чуткое внимание к каждому участнику экскурсии
Что не входит
  • Питание
  • Билет в музей (самостоятельно, после окончания экскурсии, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Дзержинского, 30, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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