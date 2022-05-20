Подробнее об экскурсии

Вы узнаете непростую историю города, увидите руины первого Королевского замка рыцарей Тевтонского ордена и прогуляетесь по инстаграмной Рыбной деревне, окунаясь в атмосферу старого Кёнигсберга.

Среди городских дворов найдем спрятавшуюся кирху – Крестовоздвиженский собор (ранее Кройцкирха). Во время прогулки по историческому острову Канта, ранее город Кнайпхоф, мы коснемся истории этого места, собственными глазами увидим могилу великого немецкого философа И. Канта у стен самого большого сохранившегося кафедрального собора.

Рассмотрим еврейскую синагогу, увидим знаменитые разводные мосты Кенигсберга. Заканчивая нашу экскурсию, ознакомимся с Фридландскими воротами, одними из сохранившихся ворот города Кёнигсберга. Я приложу все силы для того, чтобы вы как можно быстрее окунулись в историю нашего интересного и красивого города. Порой тяжело понять, где ты, не то Калининград, не то Кенигсберг.