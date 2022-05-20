Вы узнаете непростую историю города, увидите руины первого Королевского замка рыцарей Тевтонского ордена и прогуляетесь по инстаграмной Рыбной деревне, окунаясь в атмосферу старого Кёнигсберга.
Среди городских дворов найдем спрятавшуюся кирху – Крестовоздвиженский собор (ранее Кройцкирха). Во время прогулки по историческому острову Канта, ранее город Кнайпхоф, мы коснемся истории этого места, собственными глазами увидим могилу великого немецкого философа И. Канта у стен самого большого сохранившегося кафедрального собора.
Рассмотрим еврейскую синагогу, увидим знаменитые разводные мосты Кенигсберга. Заканчивая нашу экскурсию, ознакомимся с Фридландскими воротами, одними из сохранившихся ворот города Кёнигсберга. Я приложу все силы для того, чтобы вы как можно быстрее окунулись в историю нашего интересного и красивого города. Порой тяжело понять, где ты, не то Калининград, не то Кенигсберг.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Фотографирование (умею хорошо выбирать ракурсы для фото)
Чуткое внимание к каждому участнику экскурсии
Что не входит
Питание
Билет в музей (самостоятельно, после окончания экскурсии, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Дзержинского, 30, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
Денис — ваш гид в Калининграде
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