Вместе с самыми маленькими исследователями мы отправимся изучать историю Калининграда — а именно острова Канта. Это прогулка подойдет для детей от 2 лет. Мы поиграем в рыцарей и принцесс, побеседуем о городе и даже споем, а родители смогут насладиться приятной прогулкой по атмосферной Рыбной деревне, Медовому мосту и другим уютным локациям в сердце города.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка на свежем воздухе

Во время экскурсии не только дети, но и родители познакомятся с историей острова Канта и самого Калининграда. Эта прогулка подойдет даже для самых маленьких деток от 2 лет. Вместе мы пройдем по основным локациям сердца города. Увидим стилизованную Рыбную деревню, посетим Медовый мост, погуляем по острову Канта и посмотрим на знаменитый Кафедральный собор (по желанию вы заглянете внутрь собора после экскурсии).

Первое знакомство с городом

В зависимости от возраста детей, я подберу интересные активности — чтобы ребенок не только узнал об истории Калининграда, но и получил интерактивный опыт. Мы почитаем стихи о городе, поиграем в рыцарей и принцесс, которые когда-то здесь жили, и порассматриваем фасады зданий. А родители узнают что-то новое для себя и просто насладятся приятной прогулкой.

Организационные детали