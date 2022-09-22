Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких

Познакомить ребенка с городом, поиграть в рыцарей и насладиться совместной прогулкой

Вместе с самыми маленькими исследователями мы отправимся изучать историю Калининграда — а именно острова Канта. Это прогулка подойдет для детей от 2 лет.

Мы поиграем в рыцарей и принцесс, побеседуем о городе и даже споем, а родители смогут насладиться приятной прогулкой по атмосферной Рыбной деревне, Медовому мосту и другим уютным локациям в сердце города.
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Первые шаги по Калининграду: семейная экскурсия для больших и маленьких
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка на свежем воздухе

Во время экскурсии не только дети, но и родители познакомятся с историей острова Канта и самого Калининграда. Эта прогулка подойдет даже для самых маленьких деток от 2 лет. Вместе мы пройдем по основным локациям сердца города. Увидим стилизованную Рыбную деревню, посетим Медовый мост, погуляем по острову Канта и посмотрим на знаменитый Кафедральный собор (по желанию вы заглянете внутрь собора после экскурсии).

Первое знакомство с городом

В зависимости от возраста детей, я подберу интересные активности — чтобы ребенок не только узнал об истории Калининграда, но и получил интерактивный опыт. Мы почитаем стихи о городе, поиграем в рыцарей и принцесс, которые когда-то здесь жили, и порассматриваем фасады зданий. А родители узнают что-то новое для себя и просто насладятся приятной прогулкой.

Организационные детали

  • Это экскурсия для детей от 2 до 10 лет
  • Наденьте на прогулку удобную обувь и захватите бутылочку воды
  • Если после экскурсии вы захотите зайти в Кафедральный собор, вход платный — около 200 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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