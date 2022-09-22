Во время экскурсии не только дети, но и родители познакомятся с историей острова Канта и самого Калининграда. Эта прогулка подойдет даже для самых маленьких деток от 2 лет. Вместе мы пройдем по основным локациям сердца города. Увидим стилизованную Рыбную деревню, посетим Медовый мост, погуляем по острову Канта и посмотрим на знаменитый Кафедральный собор (по желанию вы заглянете внутрь собора после экскурсии).
В зависимости от возраста детей, я подберу интересные активности — чтобы ребенок не только узнал об истории Калининграда, но и получил интерактивный опыт. Мы почитаем стихи о городе, поиграем в рыцарей и принцесс, которые когда-то здесь жили, и порассматриваем фасады зданий. А родители узнают что-то новое для себя и просто насладятся приятной прогулкой.