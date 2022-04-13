По городам Балтийского побережья

Приглашаю вас исследовать живописные и многоликие города Балтийского побережья

Мини-группа
Приглашаю вас исследовать живописные и многоликие города Балтийского побережья.

Вы раскроете их немецкое прошлое, разберетесь в особенностях местной архитектуры и насладитесь фантастическими пейзажами.

А еще отыщете старинные виллы, узнаете о производстве янтаря и увидите военные корабли.
По городам Балтийского побережья
По городам Балтийского побережья
По городам Балтийского побережья
По городам Балтийского побережья
По городам Балтийского побережья
По городам Балтийского побережья

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск:
  • Старинный действующий маяк
  • Гостиница, в которой останавливался Иосиф Бродский
  • Старая лоцманская вышка
  • Реформистская кирха, ныне православный Морской собор
  • Северный мол
  • Крупнейший памятник женщине на коне в мире
  • Поселок Янтарный:
  • Площадь мастеров
  • Парк вековых деревьев Морица Беккера
  • Пляж, получивший сертификат «Голубой флаг»
  • Светлогорск:
  • Старинные виллы и особняки
  • Верхняя и нижняя части города
  • Смотровая площадка Янтарного комбината, по желанию
В программе
Самый западный город России. На страже границ.
Вы побываете в гавани кораблей и лебедей, где бок о бок живут мирные птицы и военные судна. Мы покажем старинный, до сих пор действующий маяк, гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, старую лоцманскую вышку и реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор. Поговорим о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и истории бывшего города Пиллау. Вы также пройдете по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов, и осмотрите крупнейший памятник женщине на коне в мире. Если повезет, найдете янтарь на берегу. А при хорошей погоде, при желании, сможете покататься на яхте по морскому каналу.
Поселок Янтарный: дом солнечного талисмана.
Затем вы посетите единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг».

Дух аристократии в Светлогорске.

Кульминацией поездки станет погружение в атмосферу роскоши, комфорта и благоухания сочной зелени в курортном Светлогорске. Здесь мы познакомим вас с сохранившимися нетронутыми шикарными виллами и особняками богатейших жителей Кенигсберга — сегодня это частные жилые дома или корпуса санаториев и гостиниц. А также проведем по верхней и нижней частям города.

Организационные детали

  • Поездка проводится на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе. Мы заберем вас в Калининграде. А дальше можем отправиться как к самой западной точке маршрута — Балтийску, так и северной — Светлогорску.
  • За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку Янтарного комбината, демонстрационный зал с богатой коллекцией янтарных самородков или частное предприятие по обработке янтаря, где находятся самые большие скульптуры из янтаря в мире.
  • В середине поездки можно предусмотреть обед с традиционной местной кухней в ресторанчике на побережье с видом на море.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Посещение музеев
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 2, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:30

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