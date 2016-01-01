Анна проводит ещё 3 экскурсии

Вглубь столетий Из окна автобуса вы насладитесь живописными панорамами Калининграда, а у главных достопримечательностей 🏛️ разных эпох остановитесь на осмотр и фото-паузу. В ходе поездки вы услышите множество интересных фактов из биографии многоликого старинного города, познакомитесь с его легендами, мифами и героями.
Маршрут поездки
Во время экскурсии 🧭 мы сделаем несколько остановок, чтобы увидеть и исследовать:
Кафедральный соборXIV века на острове 🏝️ Канта, у стен которого вы сможете прикоснуться к мистическим древним тайнам
Район Амалиенау, где мы прогуляемся среди очаровательных старинных вилл и поговорим о жителях Кенигсберга
Центральную площадь города, которая даже носила имя германского фюрера и где находятся Триумфальная колонна и Кафедральный собор Христа Спасителя.
Оборонительные укрепленияXIX века, чьи бойницы и амбразуры будто бы следят за каждым гостем
Музей Янтаря, единственный в России, расположенный в крепостной башне 1853 года постройки
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном 55-местном автобусе
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Посещение Музея Янтаря по желанию, гид не сопровождает группу при осмотре
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы, 10
Экскурсия проводится во вторник в 10:30, в пятницу в 14:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊