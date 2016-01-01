Анна проводит ещё 3 экскурсии

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По Калининграду на автобусе

Отправиться на групповую экскурсию по исторической части Кенигсберга и увидеть его главные памятники

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
Калининград — один из самых молодых городов в России, но средневековый город 🏙️ Европы.

Вы осмотрите визитные карточки столицы ⭐️ Балтийского флота, узнаете историю 📖 бывшего Кенигсберга от строительства замка до наших дней и получите ответы на все вопросы: что еще посетить, где вкусно поесть и чем заняться!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе

Что вас ожидает

Вглубь столетий
Из окна автобуса вы насладитесь живописными панорамами Калининграда, а у главных достопримечательностей 🏛️ разных эпох остановитесь на осмотр и фото-паузу. В ходе поездки вы услышите множество интересных фактов из биографии многоликого старинного города, познакомитесь с его легендами, мифами и героями.

Маршрут поездки

Во время экскурсии 🧭 мы сделаем несколько остановок, чтобы увидеть и исследовать:

  • Кафедральный собор XIV века на острове 🏝️ Канта, у стен которого вы сможете прикоснуться к мистическим древним тайнам
  • Район Амалиенау, где мы прогуляемся среди очаровательных старинных вилл и поговорим о жителях Кенигсберга
  • Центральную площадь города, которая даже носила имя германского фюрера и где находятся Триумфальная колонна и Кафедральный собор Христа Спасителя.
  • Оборонительные укрепления XIX века, чьи бойницы и амбразуры будто бы следят за каждым гостем
  • Музей Янтаря, единственный в России, расположенный в крепостной башне 1853 года постройки

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 55-местном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Посещение Музея Янтаря по желанию, гид не сопровождает группу при осмотре
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы, 10
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе
По Калининграду на автобусе

Экскурсия проводится во вторник в 10:30, в пятницу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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