Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Вглубь столетий

Из окна автобуса вы насладитесь живописными панорамами Калининграда, а у главных достопримечательностей 🏛️ разных эпох остановитесь на осмотр и фото-паузу. В ходе поездки вы услышите множество интересных фактов из биографии многоликого старинного города, познакомитесь с его легендами, мифами и героями.

Маршрут поездки

Во время экскурсии 🧭 мы сделаем несколько остановок, чтобы увидеть и исследовать:

Кафедральный собор XIV века на острове 🏝️ Канта, у стен которого вы сможете прикоснуться к мистическим древним тайнам

века на острове 🏝️ Канта, у стен которого вы сможете прикоснуться к мистическим древним тайнам Район Амалиенау , где мы прогуляемся среди очаровательных старинных вилл и поговорим о жителях Кенигсберга

, где мы прогуляемся среди очаровательных старинных вилл и поговорим о жителях Кенигсберга Центральную площадь города, которая даже носила имя германского фюрера и где находятся Триумфальная колонна и Кафедральный собор Христа Спасителя.

города, которая даже носила имя германского фюрера и где находятся Триумфальная колонна и Кафедральный собор Христа Спасителя. Оборонительные укрепления XIX века, чьи бойницы и амбразуры будто бы следят за каждым гостем

века, чьи бойницы и амбразуры будто бы следят за каждым гостем Музей Янтаря, единственный в России, расположенный в крепостной башне 1853 года постройки

Организационные детали