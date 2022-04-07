По морскому каналу на теплоходе

Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок

Групповая
Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Программа для самостоятельного посещения.

Предъявите ваучер Tezeks в пункте отправления.

Маршрут экскурсии представлен в разделе "Дополнительная информация".

Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на прогулочный катер, если группа составляет менее 11 человек.

Экскурсия не проводится в зимний период.
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс "Рыбная деревня"
  • Мосты Медовый и Юбилейный
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Здание бывшей кенигсбергской биржи
  • Исторический флот Музея Мирового океана
  • Двухъярусный мост
  • Калининградский морской торговый порт
  • Военные судостроительные верфи завода "Янтарь"
  • Калининградский морской судоходный канал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Калининградский морской канал — уникальное гидротехническое сооружение, соединяющее Калининград с Балтийским морем.

Проведите время интересно и увлекательно, совершив обзорную прогулку по морскому каналу. Бронируйте экскурсию на нашем сайте заранее.

Во время обзорной прогулки вы сможете почувствовать дух морской романтики и восхититься красотой пейзажей, открывающихся вокруг. Вы услышите историю канала и узнаете, почему в его строительстве было применено уникальное инженерное решение.

Во время трехчасового путешествия вы увидите сооружения порта, сохранившиеся еще с Ганзейских времен, современные терминалы и заводы мирового уровня. Вдоль канала также расположились предприятия судостроения, города и поселки.

Часть маршрута пройдет по водному пути Петра I, которым он прибыл в Кенигсберг 7 мая 1697 года.

Комфортабельный теплоход с современным оборудованием располагает закрытыми и открытыми палубами с пледами, а экипаж предложит вам чаепитие для того, чтобы задать хороший тон прогулке.

На обратном пути вы сможете увидеть и другие интересные достопримечательности Калининграда: остров Канта, музей мирового океана с уникальными судами, здание бывшей кенигсбергской биржи и комплекс "Рыбная деревня", где и завершится экскурсионная программа.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница в 10:00

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