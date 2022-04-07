Калининградский морской канал — уникальное гидротехническое сооружение, соединяющее Калининград с Балтийским морем.

Проведите время интересно и увлекательно, совершив обзорную прогулку по морскому каналу. Бронируйте экскурсию на нашем сайте заранее.

Во время обзорной прогулки вы сможете почувствовать дух морской романтики и восхититься красотой пейзажей, открывающихся вокруг. Вы услышите историю канала и узнаете, почему в его строительстве было применено уникальное инженерное решение.

Во время трехчасового путешествия вы увидите сооружения порта, сохранившиеся еще с Ганзейских времен, современные терминалы и заводы мирового уровня. Вдоль канала также расположились предприятия судостроения, города и поселки.

Часть маршрута пройдет по водному пути Петра I, которым он прибыл в Кенигсберг 7 мая 1697 года.

Комфортабельный теплоход с современным оборудованием располагает закрытыми и открытыми палубами с пледами, а экипаж предложит вам чаепитие для того, чтобы задать хороший тон прогулке.

На обратном пути вы сможете увидеть и другие интересные достопримечательности Калининграда: остров Канта, музей мирового океана с уникальными судами, здание бывшей кенигсбергской биржи и комплекс "Рыбная деревня", где и завершится экскурсионная программа.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски.