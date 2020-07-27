Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Балтийск: военная база и самая западная точка страны
Из окна машины вы увидите Дом пастора, вокзал, пехотные казармы, Дом стрелка — и нас ждет первая остановка возле крепости Пиллау. Посетить её можно только в определенные дни, но посмотреть со стороны всегда. На прогулке по старинной части города вы осмотрите Королевскую школу и кирху Пиллау — сейчас это Морской собор с единственным в России иконостасом на морскую тематику. Побываете в Военной гавани и пройдёте по площади Балтийской славы. Рассмотрите памятник Петру и городской маяк, посетите музей Балтийского флота и окажетесь на самой западной точке материковой России!
Живописный уголок на побережье — Янтарный
После получасового переезда мы прибудем в город, где добывают солнечный камень. На смотровой площадке Янтарного комбината перед вами откроется вид непосредственно на карьер. Здесь же находятся янтарная пирамида и «песочница» с породой, где можно найти кусочки камня и получить диплом «янтарного старателя». В палате при комбинате вы раскроете историю добычи камня и рассмотрите уникальные экземпляры и изделия современных и советских мастеров. А после «янтарной истории» отправитесь к украшению посёлка — кирхе Пальмникена. Это ныне действующий православный храм, примечательный тем, что сложен из морского камня.
В конце прогуляемся через Площадь Мастеров и парк Беккера (где полюбуемся зданием Шлосс-отеля и огромными европейскими буками возрастом более 300 лет), спустимся к морю и деревянному променаду.
Уютный Светлогорск
В последнем городке в нашей программе мы в спокойном темпе обойдём его центр. Во время прогулки вы увидите:
макет и план старого Кёнигсберга, который визуально подтвердит историю Пруссии — её вы услышите по время переездов
скульптуру царевны-лягушки, она исполнит любое желание за ваш поцелуй:-)
вокзал Светлогорска, выдержанный в старинном «Баден-стиле»
необычного вида Дом охотника, где снимались сцены из кинофильма «Красная шапочка»
водонапорную башню Раушена — один из главных символов Светлогорска
органный зал в красивейшем сосновом парке в окружении сказочных «пряничных» домиков
А также: Янтарь Холл, где проводится любимый россиянами КВН, светлогорский променад, самые точные в мире солнечные часы, канатную дорогу и много других ярких мест городка!
Организационные детали
Важно знать до бронирования
Начало экскурсии в Калининграде, Светлогорске, Пионерском или Зеленоградске
По пути мы обсудим план поездки и выберем места, интересные именно вам. Объектов для посещения много, поэтому придётся выбирать, ориентируясь на продолжительность экскурсии — 8 часов.
Экскурсию возможно провести и для большего количества человек — до 19, стоимость по запросу
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Дополнительные расходы: музей Балтийского флота — 200 руб. /чел., Янтарная палата и площадка осмотра карьера — 500 руб. /чел.
Дополнительные опции в Балтийске
Посещение пляжа
Прогулка на катере по военной гавани и заливу с выходом в море (1000 — 2000 руб. за всю группу)
Посещение Балтийской косы — в поездке вы увидите развалины Западного форта и аэродрома гидросамолетов Нойтиф, а также побываете на одном из лучших пляжей на берегу Балтийского моря — пустынном, немного диком (именно здесь самая высокая вероятность найти янтарь)
Дополнительные опции в Янтарном
Прогулка по красивейшему променаду, осмотр ресторана «Галера» в виде старинного деревянного корабля, а также мемориала, посвященного узникам фашистских концлагерей
Посещение одного из лучших пляжей в Калининградской области
Остановка на обед в одном из местных заведений на ваш выбор (от 200 руб. и выше)
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл 517 экскурсий для 765 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Алена
27 июля 2020
Игорь отличный рассказчик, деликатный человек и прекрасный водитель. Мы не заметили, как за его рассказами пролетел день. Очень довольны и полны впечатлений. Важно для нас - Игорь гибок, быстро перестраивает экскурсию под индивидуальные потребности участников, от маленьких участников, до взрослых. Увозим также его замечательные книжки.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда