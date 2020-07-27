По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Насыщенное авто-путешествие по самым живописным местам Калининградского побережья

5
1 отзыв
В поездке по приморским городам вы не только проследите сходства и различия нашей области с другими субъектами России, но и насладитесь красотой края. В Балтийске полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите боевые корабли. В Янтарном узнаете всё о «солнечном камне» и увидите яркие достопримечательности посёлка. А в уютном Светлогорске ощутите идиллию курортного городка. По пути я познакомлю вас с историей и байками моего края.
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
По приморским городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
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Описание

Что вас ожидает

Балтийск: военная база и самая западная точка страны

Из окна машины вы увидите Дом пастора, вокзал, пехотные казармы, Дом стрелка — и нас ждет первая остановка возле крепости Пиллау. Посетить её можно только в определенные дни, но посмотреть со стороны всегда. На прогулке по старинной части города вы осмотрите Королевскую школу и кирху Пиллау — сейчас это Морской собор с единственным в России иконостасом на морскую тематику. Побываете в Военной гавани и пройдёте по площади Балтийской славы. Рассмотрите памятник Петру и городской маяк, посетите музей Балтийского флота и окажетесь на самой западной точке материковой России!

Живописный уголок на побережье — Янтарный

После получасового переезда мы прибудем в город, где добывают солнечный камень. На смотровой площадке Янтарного комбината перед вами откроется вид непосредственно на карьер. Здесь же находятся янтарная пирамида и «песочница» с породой, где можно найти кусочки камня и получить диплом «янтарного старателя». В палате при комбинате вы раскроете историю добычи камня и рассмотрите уникальные экземпляры и изделия современных и советских мастеров. А после «янтарной истории» отправитесь к украшению посёлка — кирхе Пальмникена. Это ныне действующий православный храм, примечательный тем, что сложен из морского камня.

В конце прогуляемся через Площадь Мастеров и парк Беккера (где полюбуемся зданием Шлосс-отеля и огромными европейскими буками возрастом более 300 лет), спустимся к морю и деревянному променаду.

Уютный Светлогорск

В последнем городке в нашей программе мы в спокойном темпе обойдём его центр. Во время прогулки вы увидите:

  • макет и план старого Кёнигсберга, который визуально подтвердит историю Пруссии — её вы услышите по время переездов
  • скульптуру царевны-лягушки, она исполнит любое желание за ваш поцелуй:-)
  • вокзал Светлогорска, выдержанный в старинном «Баден-стиле»
  • необычного вида Дом охотника, где снимались сцены из кинофильма «Красная шапочка»
  • водонапорную башню Раушена — один из главных символов Светлогорска
  • органный зал в красивейшем сосновом парке в окружении сказочных «пряничных» домиков

А также: Янтарь Холл, где проводится любимый россиянами КВН, светлогорский променад, самые точные в мире солнечные часы, канатную дорогу и много других ярких мест городка!

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Начало экскурсии в Калининграде, Светлогорске, Пионерском или Зеленоградске
  • По пути мы обсудим план поездки и выберем места, интересные именно вам. Объектов для посещения много, поэтому придётся выбирать, ориентируясь на продолжительность экскурсии — 8 часов.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек — до 19, стоимость по запросу

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: музей Балтийского флота — 200 руб. /чел., Янтарная палата и площадка осмотра карьера — 500 руб. /чел.

Дополнительные опции в Балтийске

  • Посещение пляжа
  • Прогулка на катере по военной гавани и заливу с выходом в море (1000 — 2000 руб. за всю группу)
  • Посещение Балтийской косы — в поездке вы увидите развалины Западного форта и аэродрома гидросамолетов Нойтиф, а также побываете на одном из лучших пляжей на берегу Балтийского моря — пустынном, немного диком (именно здесь самая высокая вероятность найти янтарь)

Дополнительные опции в Янтарном

  • Прогулка по красивейшему променаду, осмотр ресторана «Галера» в виде старинного деревянного корабля, а также мемориала, посвященного узникам фашистских концлагерей
  • Посещение одного из лучших пляжей в Калининградской области
  • Остановка на обед в одном из местных заведений на ваш выбор (от 200 руб. и выше)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, Пионерский, Светлогорск. Окончание - Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алена
27 июля 2020
Игорь отличный рассказчик, деликатный человек и прекрасный водитель. Мы не заметили, как за его рассказами пролетел день. Очень довольны и полны впечатлений. Важно для нас - Игорь гибок, быстро перестраивает экскурсию под индивидуальные потребности участников, от маленьких участников, до взрослых. Увозим также его замечательные книжки.

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