Экскурсия – тренинг «Правда, правда и ничего, кроме правды» проводится по памятным местам барона Мюнхгаузена в Калининграде. Для ускоренного знакомства с духом нашего города используется оригинальная методика Всемирного Клуба Почитателей Барона Мюнхгаузена, основанная на глубоком погружении в Истину.

Общеизвестно, что прототип литературного героя по имени Мюнхгаузен дважды посещал наш город. И оба раза – проездом: на пути в Санкт-Петербург на службу в русскую армию, и обратно (в 1724-м и 1752-м годах). Однако кратковременность пребывания не помешала немецкому чудо-богатырю земли русской оставить неизгладимый след в истории Кёнигсберга – Калининграда. При этом реальные подвиги литературного героя запутаннейшим образом переплелись с вымышленными похождениями его исторического прототипа. В результате практически каждый более-менее значимый объект нашего города можно (и нужно) связать с именем Мюнхгаузена.

О маршруте

Пешеходная экскурсия протяженностью около четырех километров длится три часа. Она начинается от Росгартенских ворот (Музей янтаря) и заканчивается в Центральном парке (у памятника Мюнхгаузену). Именно таким путём через Кёнигсберг в Россию проследовал барон Мюнхгаузен. Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.

По дороге туристы посетят знаковые места не только Калининграда, но и Кенигсберга. В итоге участники этого, с позволения сказать, мероприятия, осознают величие нашего города и его огромную роль в истории планеты.

А как иначе? Ведь древнепрусское городище Твангсте – мать городов русских, Иммануил Кант – величайший славянский философ, а Калининград – настоящая штаб-квартира всемирного клуба почитателей Мюнхгаузена и последний бастион Правды в нашем лукавом мире.

Интересный факт

Кстати, на этом маршруте произошло знаковое событие, повлиявшее на весь ход мировой истории: барон столкнулся с несовершеннолетним пареньком, торчавшим в полночь на проезжей части и глазевшим на звездное небо. Барон дал сорванцу подзатыльник и обратил внимание на необходимость не шляться по ночам, быть вежливым со старшими и соблюдать моральные законы, господствующие в современном гражданском обществе. Мальчуган надолго запомнил этот урок. Звали его Иммануил Кант. Тем самым Мюнхгаузен дал мощный толчок развитию философского учения нашего знаменитого земляка и заложил прочные основы материалистического подхода к проблеме познания мира.

Что еще вас ожидает

Конечно, мы не обойдём стороной Кафедральный Собор и могилу Канта, музей Мирового океана, где находится скелет кашалота, некогда опрометчиво проглотившего нашего барона, самый необычный в мире железнодорожный мост, самые мирные и бесполезные оборонительные сооружения и уличных кенигсбергских котов, которые до сих пор не изжили из своих «мяу» немецкий акцент.

По окончанию мероприятия всем участникам вручается диплом, дающий право его обладателю считать себя болезненно правдивым человеком и на законных основаниях претендовать на должности политологов, астрологов, рекламщиков и журналистов.

Диплом собственноручно вручает президент клуба, очень временно исполняющий обязанности барона Мюнхгаузена.