По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде

Пешеходная экскурсия протяженностью около четырех километров длится два часа

Пешеходная экскурсия протяженностью около четырех километров длится два часа.

Она начинается от Росгартенских ворот (музей янтаря) и заканчивается у Фридландских ворот в парке Южном.

Именно таким путём через Кёнигсберг в Россию проследовал барон Мюнхгаузен.

Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде
По следам барона Мюнхгаузена: экскурсия - тренинг в Калининграде

Что вы увидите 🤩

  • Росгартенские ворота
  • Нижнее озеро
  • Фундамент Королевского замка
  • Кафедральный собор
  • Кенигсбергская синагога
  • Рыбная деревня
  • Домик Мюнхгаузена
  • Фридландские ворота, второе вальное укрепление Кенигсберга
Экскурсия – тренинг «Правда, правда и ничего, кроме правды» проводится по памятным местам барона Мюнхгаузена в Калининграде. Для ускоренного знакомства с духом нашего города используется оригинальная методика Всемирного Клуба Почитателей Барона Мюнхгаузена, основанная на глубоком погружении в Истину.
Общеизвестно, что прототип литературного героя по имени Мюнхгаузен дважды посещал наш город. И оба раза – проездом: на пути в Санкт-Петербург на службу в русскую армию, и обратно (в 1724-м и 1752-м годах). Однако кратковременность пребывания не помешала немецкому чудо-богатырю земли русской оставить неизгладимый след в истории Кёнигсберга – Калининграда. При этом реальные подвиги литературного героя запутаннейшим образом переплелись с вымышленными похождениями его исторического прототипа. В результате практически каждый более-менее значимый объект нашего города можно (и нужно) связать с именем Мюнхгаузена.
О маршруте
Пешеходная экскурсия протяженностью около четырех километров длится три часа. Она начинается от Росгартенских ворот (Музей янтаря) и заканчивается в Центральном парке (у памятника Мюнхгаузену). Именно таким путём через Кёнигсберг в Россию проследовал барон Мюнхгаузен. Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.
По дороге туристы посетят знаковые места не только Калининграда, но и Кенигсберга. В итоге участники этого, с позволения сказать, мероприятия, осознают величие нашего города и его огромную роль в истории планеты.
А как иначе? Ведь древнепрусское городище Твангсте – мать городов русских, Иммануил Кант – величайший славянский философ, а Калининград – настоящая штаб-квартира всемирного клуба почитателей Мюнхгаузена и последний бастион Правды в нашем лукавом мире.
Интересный факт
Кстати, на этом маршруте произошло знаковое событие, повлиявшее на весь ход мировой истории: барон столкнулся с несовершеннолетним пареньком, торчавшим в полночь на проезжей части и глазевшим на звездное небо. Барон дал сорванцу подзатыльник и обратил внимание на необходимость не шляться по ночам, быть вежливым со старшими и соблюдать моральные законы, господствующие в современном гражданском обществе. Мальчуган надолго запомнил этот урок. Звали его Иммануил Кант. Тем самым Мюнхгаузен дал мощный толчок развитию философского учения нашего знаменитого земляка и заложил прочные основы материалистического подхода к проблеме познания мира.
Что еще вас ожидает
Конечно, мы не обойдём стороной Кафедральный Собор и могилу Канта, музей Мирового океана, где находится скелет кашалота, некогда опрометчиво проглотившего нашего барона, самый необычный в мире железнодорожный мост, самые мирные и бесполезные оборонительные сооружения и уличных кенигсбергских котов, которые до сих пор не изжили из своих «мяу» немецкий акцент.
По окончанию мероприятия всем участникам вручается диплом, дающий право его обладателю считать себя болезненно правдивым человеком и на законных основаниях претендовать на должности политологов, астрологов, рекламщиков и журналистов.
Диплом собственноручно вручает президент клуба, очень временно исполняющий обязанности барона Мюнхгаузена.
🚩 Начало: площадь Маршала Василевского, 1 (Музей янтаря)
🏁 Место завершения: Калининград, парк Южный
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение гида
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Александр З.
Александр З.
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