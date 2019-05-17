2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Осознать наследие края в поездке по маленьким городкам, которые хранят дух старины

Igor
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Igor – ваш гид
В Калининграде сложно уловить дух старинной Пруссии за советской застройкой.

Но мы отправимся в путешествие по Бартии — исторической части прусских земель.

Мы проедем по пяти городкам и поселкам, где вы увидите средневековые кирхи и руины замковых сооружений, мощный канал и водонапорные башни.

Я буду рассказывать самое интересное о пути, который прошла Пруссия, и о судьбе объектов по маршруту — и в итоге вы разберетесь в особенной истории Калининградской области.
7700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда

Что вас ожидает

Хроники и дух Пруссии
С первых минут нашего путешествия по Бартии вы будете знакомиться с прошлым Пруссии. Я помогу проследить путь этих земель от первого человека до включения области в состав России. Степень исторического погружения зависит от ваших интересов: можно углубиться в перипетии судьбы Пруссии в герцогский и королевский периоды, поговорить о наследии Тевтонского ордена и о людях, писавших «биографию» государства. В любом случае, экскурсия поможет вам уловить дух Пруссии и осознать те реальность и культурное пространство, которых в России больше нет нигде.

Кирхи и другая прусская архитектура
За 8 часов мы проедем по пяти наиболее значимым городкам и поселкам района. Эти декорации истории — часто почти разрушенные, но атмосферные — познакомят вас с прусской архитектурой. В Правдинске вы подниметесь на колокольню кирхи, ставшей православной церковью, погуляете по уютным улочкам маленького центра и узнаете о масштабном Фриндландском сражении. Традиционные кирхи мы встретим и в поселках Домново, Дружба, Змаменск и Железнодорожный — в последнем вы также увидите старую сетку улиц и пустующий дворец Крайсхаус. Кроме того, я расскажу об особенностях водонапорных башен и инженерных сооружений — например, вы увидите заброшенный шлюз Мазурского канала.

Мы остановимся пообедать в приятном трактире в Знаменске, где вы попробуете блюда прусской кухни.

Маршрут: Калининград — Домново — Правдинск — Железнодорожный — Мазурский канал — Дружба — Знаменск — Калининград

Организационные детали

  • Встречаемся в любом удобном вам месте в Калининграде.
  • Транспорт включен в стоимость. Из дополнительных расходов только обед.
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда
По следам Пруссии из Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Igor
Igor
Меня зовут Игорь и я провожу индивидуальные экскурсии (для 1-4 человек) по городу Калининграду и Калининградской области. Всегда с радостью подстроюсь под ваши интересы и предпочтения.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 мая 2019
Одна из лучших экскурсий на Трипстере по Калининградской области! Великолепное наполнение, множество мест, где реально можно увидеть Прусский быт и Германию. Что-то невероятное! Игорь отличный гид, информации много, она интересно и понятно преподнесена. Самые лучшие впечатления как от гида, так и от экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет увидеть уголки Западной Европы на территории нашей страны. Спасибо, Игорь!
12 апреля 2019
Мне трудно писать этот отзыв... Калининградская область - часть души! Не смотря на наше порой бесшабашное русское разгильдяйство, Пруссия всё еще материальна. Бесценная архитектура старинных городков где-то сохранилась благодаря бережному отношению наших соотечественников, но многое уже не вернуть. Спасибо, Игорь, что были нашим проводником в мире брусчатых мостовых, водонапорных башен, замковых и кирхевых развалин, заброшенных гидротехнических сооружений - это незабываемо! Земля Восточной Пруссии не отпускает!

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