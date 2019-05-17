2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хроники и дух Пруссии

С первых минут нашего путешествия по Бартии вы будете знакомиться с прошлым Пруссии. Я помогу проследить путь этих земель от первого человека до включения области в состав России. Степень исторического погружения зависит от ваших интересов: можно углубиться в перипетии судьбы Пруссии в герцогский и королевский периоды, поговорить о наследии Тевтонского ордена и о людях, писавших «биографию» государства. В любом случае, экскурсия поможет вам уловить дух Пруссии и осознать те реальность и культурное пространство, которых в России больше нет нигде.

Кирхи и другая прусская архитектура

За 8 часов мы проедем по пяти наиболее значимым городкам и поселкам района. Эти декорации истории — часто почти разрушенные, но атмосферные — познакомят вас с прусской архитектурой. В Правдинске вы подниметесь на колокольню кирхи, ставшей православной церковью, погуляете по уютным улочкам маленького центра и узнаете о масштабном Фриндландском сражении. Традиционные кирхи мы встретим и в поселках Домново, Дружба, Змаменск и Железнодорожный — в последнем вы также увидите старую сетку улиц и пустующий дворец Крайсхаус. Кроме того, я расскажу об особенностях водонапорных башен и инженерных сооружений — например, вы увидите заброшенный шлюз Мазурского канала.

Мы остановимся пообедать в приятном трактире в Знаменске, где вы попробуете блюда прусской кухни.

Маршрут: Калининград — Домново — Правдинск — Железнодорожный — Мазурский канал — Дружба — Знаменск — Калининград