Покорить Калининградский залив и научиться управлять судном под присмотром опытного капитана
Наши капитаны откроют для вас мир яхтинга: научат управлять парусами, вязать узлы и понимать морские термины. Осторожно — есть риск всерьёз и надолго заболеть парусным спортом.
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Описание
Что вас ожидает
Калининградский залив на яхте. Покорять волны будем на крейсерско-парусной яхте: все наши судна в отличном состоянии — хоть сегодня отправляйся в кругосветку! В компании опытного морского волка вы проведёте 2 часа на просторах Калининградского залива и морского канала.
Морская теория. Наши капитаны с удовольствием поделятся с вами знаниями. Вы узнаете об устройстве парусного судна, выучите названия парусов. Начнёте немного разбираться в навигации и научитесь определять местоположение в море.
И парусная практика! Вы успеете побыть матросом, баковым, шкотовым и шкипером. Узнаете основные команды, научитесь ставить и убирать паруса, отдавать рифы, готовить судно к выходу в море и дальнему плаванию. Поставите судно на нужный курс и поймёте принципы руления. И конечно, поймаете ветер в паруса — ни с чем не сравнимое ощущение!
А оказавшись на суше, каждый участник мастер класса получит памятный сертификат.
Организационные детали
- Мастер-класс пройдёт на яхте «Beneteau» Oceanis 2000 года (капитан Игорь, мастер парусного спорта) или яхте «Cenit-35» 2005 года постройки (капитан Александр). Наши капитаны посетили порты многих стран, они призёры российских и международных парусных регат.
- При желании мастер-класс можно продлить из рассчёта 8500 руб. /час (до 4 человек) или 9500 руб. /час (до 8 человек)
- Главное правило — на борт не допускаются участники в нетрезвом состоянии
- Мастер-класс проводится в период открытой навигации (до октября)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.