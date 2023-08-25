Манящее море, ветер в парусах и дух приключений… Побежали мурашки? Тогда приглашаем вас на пару часов стать настоящим морским волком на просторах Калининградского залива. Наши капитаны откроют для вас мир яхтинга: научат управлять парусами, вязать узлы и понимать морские термины. Осторожно — есть риск всерьёз и надолго заболеть парусным спортом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Калининградский залив на яхте. Покорять волны будем на крейсерско-парусной яхте: все наши судна в отличном состоянии — хоть сегодня отправляйся в кругосветку! В компании опытного морского волка вы проведёте 2 часа на просторах Калининградского залива и морского канала.

Морская теория. Наши капитаны с удовольствием поделятся с вами знаниями. Вы узнаете об устройстве парусного судна, выучите названия парусов. Начнёте немного разбираться в навигации и научитесь определять местоположение в море.

И парусная практика! Вы успеете побыть матросом, баковым, шкотовым и шкипером. Узнаете основные команды, научитесь ставить и убирать паруса, отдавать рифы, готовить судно к выходу в море и дальнему плаванию. Поставите судно на нужный курс и поймёте принципы руления. И конечно, поймаете ветер в паруса — ни с чем не сравнимое ощущение!

А оказавшись на суше, каждый участник мастер класса получит памятный сертификат.

Организационные детали