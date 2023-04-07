Пройти обучение на рулевого парусной яхты и совершить свой первый многодневный яхтенный поход
А еще успеем познакомиться с лучшими местами Калининграда — немецким районом Амалиенау и домом Китобоя, и погулять по Балтийску и прокатиться по променаду на электросамокатах.
сен
Описание
Организационные детали
В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.
В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.
Для участия нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.
Распорядок тренировок может быть изменен из-за погоды. Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, вы можете заселиться в любое время с 8 до 18Завершение: Калининград, вы можете выехать в любое время до 18
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.