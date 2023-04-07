Поднять паруса: на яхте в Балтийск

Пройти обучение на рулевого парусной яхты и совершить свой первый многодневный яхтенный поход

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это не просто путешествие, а продвинутый курс обучения яхтингу с настоящим многодневным походом! Вас ждут полтора часа теории и три часа практики парусного спорта каждый день, а в финале — настоящий сертификат рулевого парусной яхты.

А еще успеем познакомиться с лучшими местами Калининграда — немецким районом Амалиенау и домом Китобоя, и погулять по Балтийску и прокатиться по променаду на электросамокатах.
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Поднять паруса: на яхте в Балтийск
Ближайшие даты:
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.

Для участия нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.

Распорядок тренировок может быть изменен из-за погоды. Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, вы можете заселиться в любое время с 8 до 18
Завершение: Калининград, вы можете выехать в любое время до 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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