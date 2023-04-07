Это не просто путешествие, а продвинутый курс обучения яхтингу с настоящим многодневным походом! Вас ждут полтора часа теории и три часа практики парусного спорта каждый день, а в финале — настоящий сертификат рулевого парусной яхты. А еще успеем познакомиться с лучшими местами Калининграда — немецким районом Амалиенау и домом Китобоя, и погулять по Балтийску и прокатиться по променаду на электросамокатах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.

Для участия нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.

Распорядок тренировок может быть изменен из-за погоды. Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды)