Что вас ожидает

Погружение в эпоху Средневековья в настоящем орденском замке Шаакен

Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию сделаете фотосессию в рыцарских доспехах и средневековых платьях, постреляете из лука и арбалета.

Посещение семейной крафтовой сыроварни «Шаакендорф»

Здесь вы погрузитесь в мир вкусов и ароматов настоящих полутвёрдых, твёрдых и выдержанных сортов, в мир шоколада и марципана. Каждый день сыроделы превращают настоящее деревенское молоко в поэзию сырного вкуса по усовершенствованным европейским рецептам, доведенным практически до идеала руками местных сыроделов.

Красоты Куршской косы

Вы посетите Королевский бор, где растут уникальные гигантские туи, исследуете самую узкую часть косы в поселке Лесном, совершите променад и, возможно, найдете янтарные камушки.

Не оставит равнодушным вас и высота Мюллера с потрясающим видом на Балтийское море, хвойный лес и озеро Чайка. А самая высокая точка заповедника – высота Эфа позволит вам насладиться панорамными видами на Куршский залив, белоснежные дюны и поселок Морское.

В поселке Рыбачий сможете полюбоваться прекрасными пейзажами и рыбацкими домиками, а также приобрести авторские янтарные сувениры и работы местного мастера.

Конечно же, увидите знаменитый Танцующий лес и узнаете любопытные версии о его происхождении.

Еще вы побываете на озере Лебедь, со смотровой площадки которого увидите панораму Куршской косы, песчаные барханы и маяк в соседней литовской Ниде, а также погуляете по белоснежным песчаным пляжам.

Прогулка по Зеленоградску

В курортном Зеленоградске пройдемся на главной пешеходной исторической улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду, прокатиться на колесе обозрения.

Обзор замка Нессельбек

На обратной дороге посетите современный замковый комплекс в средневековом стиле «Нессельбек» с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.

Организационные детали: