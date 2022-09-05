Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск

Вас ждет погружение в эпоху Средневековья в настоящем орденском замке Шаакен

5
1 отзыв
Вас ждет погружение в эпоху Средневековья в настоящем орденском замке Шаакен, посещение семейной крафтовой сыроварни «Шаакендорф», обзор уникальных природных памятников в заповеднике Куршская коса, прогулка по Зеленоградску и посещение современного замкового комплекса «Нессельбек» с крафтовой пивоварней.
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Поездка в мини-группе на Куршскую косу, в замок Шаакен и Зеленоградск
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Поселок Рыбачий
  • Высота Мюллера или Танцующий лес
  • Высота Эфа или озеро Лебедь
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
  • Замок Шаакен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Погружение в эпоху Средневековья в настоящем орденском замке Шаакен
Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию сделаете фотосессию в рыцарских доспехах и средневековых платьях, постреляете из лука и арбалета.
Посещение семейной крафтовой сыроварни «Шаакендорф»
Здесь вы погрузитесь в мир вкусов и ароматов настоящих полутвёрдых, твёрдых и выдержанных сортов, в мир шоколада и марципана. Каждый день сыроделы превращают настоящее деревенское молоко в поэзию сырного вкуса по усовершенствованным европейским рецептам, доведенным практически до идеала руками местных сыроделов.

Красоты Куршской косы

Вы посетите Королевский бор, где растут уникальные гигантские туи, исследуете самую узкую часть косы в поселке Лесном, совершите променад и, возможно, найдете янтарные камушки.
Не оставит равнодушным вас и высота Мюллера с потрясающим видом на Балтийское море, хвойный лес и озеро Чайка. А самая высокая точка заповедника – высота Эфа позволит вам насладиться панорамными видами на Куршский залив, белоснежные дюны и поселок Морское.
В поселке Рыбачий сможете полюбоваться прекрасными пейзажами и рыбацкими домиками, а также приобрести авторские янтарные сувениры и работы местного мастера.
Конечно же, увидите знаменитый Танцующий лес и узнаете любопытные версии о его происхождении.
Еще вы побываете на озере Лебедь, со смотровой площадки которого увидите панораму Куршской косы, песчаные барханы и маяк в соседней литовской Ниде, а также погуляете по белоснежным песчаным пляжам.

Прогулка по Зеленоградску

В курортном Зеленоградске пройдемся на главной пешеходной исторической улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду, прокатиться на колесе обозрения.

Обзор замка Нессельбек

На обратной дороге посетите современный замковый комплекс в средневековом стиле «Нессельбек» с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек;
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
  • Дополнительно оплачивается билет в национальный парк.
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;

ежедневно 8:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет при въезде на косу (300 руб. /чел.)
  • Билет в замок (320 руб. /взрослый, 270 руб. /дети старше 7 лет)
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-0 до 21-00
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Гид позвонит вам накануне вечером с 20:00 до 21:00 часа
  • Дополнительно оплачивается билет в национальный парк.
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Мы можем забрать вас в Зеленоградске, по пути на косу
  • На Высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
5 сен 2022
Супер. Гид Наталья выше всех похвал. По времени экскурсия заняла больше времени, но это только порадовало. Профессионализм и организация гида на все 5.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚗На машине👩‍🏫Для школьников☀️Летние☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особняки🌊Куршская Коса🗽Популярные места🏡ВыездныеСыроварниЗамок ШаакенТанцующий лесНессельбекКоролевский борВысота МюллераВысота ЭфаБалтийское море

Похожие туры в Калининграде

Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии König_Gid
König_Gid
5
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской
Площадь Победы, 10, Калининград
2 500 за 1 человека
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.5
164 отзыва
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
Совершить уютное путешествие к морю, погулять по курорту и посетить средневековый замок с сыроварней
в центре Калининграда
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 990 за 1 человека
Прусские сезоны в мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
36 отзывов
Прусские сезоны в мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Давайте познакомимся с прусской историей! Мы с вами побываем
Калининград, ул. Шевченко, 2
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 999 за 1 человека
Уютное путешествие на Куршскую и Зеленоградск в мини-группе
10 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
4.6
123 отзыва
Уютное путешествие на Куршскую и Зеленоградск в мини-группе
Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 6 человек
ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калинингра
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 925 за 1 человека
Куршская Коса - музей, станция Фрингилла + Зеленоградск
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Куршская Коса - музей, станция Фрингилла + Зеленоградск
Куршский вояж в мини-группе! Вас ждет путь от Заркау до Пилькоппена. музей Куршской косы и орнитологическая станция
Ул. Шевченко, 11 А
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
13 000 за всё до 7 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
10 часов
🚗 На машине
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
5
4 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области
Улица Шевченко, 2, Калининград
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
35002 800 за 1 человека
Курортный Зеленоградск и средневековый замок Шаакен
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
Нет отзывов
Курортный Зеленоградск и средневековый замок Шаакен
Вас ждет увлекательное путешествие по дорогам
Площадь Победы, 1, Калининград
от 9 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
5
7 отзывов
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Посещая Куршскую косу, каждый найдёт для себя что-то особенное
Заберем вас с вашего адреса
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 10 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Куршская Коса, Зеленоградск, замок Нессельбек
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
2 отзыва
Три в одном: Куршская Коса, Зеленоградск, замок Нессельбек
Путешествие по завораживающим местам Калининградской области
По договоренности
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
Нет отзывов
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе позволит вам насладиться красотами Куршской косы
Площадь Победы, 10, Калининград
9 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска
Заберу из удобной вам локации
8 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
7.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
2574 отзыва
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
в одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
1 290 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ