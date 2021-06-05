Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Православные храмы в кирхах Калининграда

Посетить самые значимые святыни города и увидеть чудотворные иконы на авто-пешеходной экскурсии

4.3
4 отзыва
В Янтарном крае христианство развивалось по своему пути.

Вы узнаете о религии в старой и новой Пруссии, о насильственных действиях немецкого Тевтонского ордена и о визите в Кенигсберг Петра I.

А также зайдете в храмы с чудотворными иконами, переданными в конце 80-х в качестве поддержки возрождения православия в области.
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда
Православные храмы в кирхах Калининграда

Что вас ожидает

Остров Канта и бывшая кирха Арнау

Вы побываете на острове Канта, посетите могилу философа и Рыбную деревню, также по желанию насладитесь органным концертом. В православной часовне старинного кафедрального собора увидите чудотворную икону «Нерушимая стена». А в монастыре святой великомученицы Екатерины, бывшей кирхе Арнау, рассмотрите фрески XIV века.

Янтарный иконостас и отблеск свечей в мозаичной отделке

Я покажу необычный по архитектуре храм, известный янтарным резным иконостасом и чудотворной иконой в честь Богородицы «Иверская». А также храм, ставший визитной карточкой Московского района Калининграда и вдохновляющим примером преображения бывшей кирхи Понарт. На его украшение ушло почти восемь тонн смальты, это 32 миллиона маленьких камней.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Вы осмотрите церковь Покрова Пресвятой Богородицы в здании бывшей кирхи Розенау. Среди ее святынь: иконы преподобного Сергия, великомученицы Варвары, священномученика Владимира Четверина и Гавриила Белостокского с частицами мощей.

Организационные детали

  • Органный концерт в Кафедральном соборе (по желанию) не включен в стоимость — 450 рублей
  • Возраст детей — от 7 лет
🚩 Начало и место завершения: у дома Советов
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина, я дипломированный гид, журналист, фотокорреспондент и творческий человек. Ценю свободу мнений, деликатное отношение и ненавязчивость в подаче информации. Экскурсии строю по вашим интересам и предпочтениям. Они не бывают скучными или «лекторскими». Кроме основных достопримечательностей региона Калининграда мои экскурсии включают замки, кирхи, храмы, монастыри, сыроварни, старинные городки области и интересные места побережья.
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4 настоящих отзыва от туристов

Т
5 июня 2021
Были на экскурсии по кирхам Калиниграда. Очень понравилось. Лютеранская кирха с нашими иконами - необычно смотрится. Советую посестить, хотя бы как музейные объекты))
Е
13 мая 2021
любопытная экскурсия. Новая тема при знакомстве с городом. Рекомендую широкому кругу туристов и местным жителям. Гиду стоит усилить объем информации и предлагать разнообразные вариации данного направления
Н
13 мая 2021
У нас было мало времени в Калининграде, но эта экскурсия обратила на себя внимание. Не совсем туристический маршрут…. Если бы не название, скорее всего и не узнали бы о сочетании вроде бы не сочетаемого ….
Синтез - католическая архитектура и православная отделка.
Это надо видеть !!!
Нас впечатлило. И глубинностью истории, и красивейшей архитектурой, и внутренним убранством.
Отдельное спасибо Марине.
Очень тактичный человек, старающийся решить имеющиеся проблемы и вопросы. Ей не безразлична сама тема, она любит город и его разную историю, которая видна и в православных сегодня кирхах.
С
30 апр 2021
Экскурсия в православные храмы удалась на 100%, было очень интересно. В Калининграде очень много православных храмов и каждый имеет свою изюминку. Гид Марина с такой увлеченностью рассказывает о каждом из них. Приятно когда человек понимает о чем рассказывает. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время.

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