Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Остров Канта и бывшая кирха Арнау

Вы побываете на острове Канта, посетите могилу философа и Рыбную деревню, также по желанию насладитесь органным концертом. В православной часовне старинного кафедрального собора увидите чудотворную икону «Нерушимая стена». А в монастыре святой великомученицы Екатерины, бывшей кирхе Арнау, рассмотрите фрески XIV века.

Янтарный иконостас и отблеск свечей в мозаичной отделке

Я покажу необычный по архитектуре храм, известный янтарным резным иконостасом и чудотворной иконой в честь Богородицы «Иверская». А также храм, ставший визитной карточкой Московского района Калининграда и вдохновляющим примером преображения бывшей кирхи Понарт. На его украшение ушло почти восемь тонн смальты, это 32 миллиона маленьких камней.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Вы осмотрите церковь Покрова Пресвятой Богородицы в здании бывшей кирхи Розенау. Среди ее святынь: иконы преподобного Сергия, великомученицы Варвары, священномученика Владимира Четверина и Гавриила Белостокского с частицами мощей.

Организационные детали