Бюро Э.
Бюро Э. – Гид из Калининграда
Про сыр, трактир и рыцарей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Про сыр, трактир и рыцарей
Про сыр, трактир и рыцарей

Что вы увидите

  • г. Зеленоградск
  • замок Шаакен
  • Сыроварня "Шаакендорф"
Увлекательное путешествие по дорогам, которые проложили тевтонские рыцари. Вы побываете там, где возникло первое орденское поселение на побережье:на месте прусской деревушки рыцари построили трактир, проложив доргу на восток. Сегодня это город 🏙️ Зеленоградск, бывший Кранц. На пешеходной прогулке 👣 я покажу вам его главные достопримечательности(водонапорная башня, променад, курортная застройка), расскажу, почему здесь так много кошек, вы спуститесь на берег Балтийского моря 🌊, возможно, найдете янтарик. Затем мы отправимся в настоящую крепость. Замок 🏰 Шаакен, возведенный в XIII веке, в наши дни славится гостеприимством. Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ по подвалам замка и винный погребок А после отправимся в бывшую замковую конюшню, где в наши дни располагается небольшая сыроварня, на дегустацию сыра и шоколада.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт.
Что не входит
  • Билеты в замок Шаакен -250руб/чел
  • Дегустация - 350руб/чел
  • Личные расходы - сувениры, обед.
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1
Про сыр, трактир и рыцарей
Про сыр, трактир и рыцарей
Про сыр, трактир и рыцарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бюро Э.
Бюро Э.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Два в одном: Куршская коса и Светлогорск
8 800
7.5 часов
Два в одном: Куршская коса и Светлогорск
Полюбоваться золотыми дюнами и погулять по старинному курортному городу в душевной компании
Огни ночного Калининграда
888.88
2 часа
Огни ночного Калининграда
149 отзывов
Калининград на одном дыхании
скидка25%
870
653
3.5 часа
Калининград на одном дыхании
87 отзывов
Главные достопримечательности и нескучные факты о городе на обзорной экскурсии
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
532 отзыва
Калининград: самый смак за 3 часа
скидка10%
888
800
3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
176 отзывов
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
1 500
8 часов
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
51 отзыв