Увлекательное путешествие по дорогам, которые проложили тевтонские рыцари. Вы побываете там, где возникло первое орденское поселение на побережье:на месте прусской деревушки рыцари построили трактир, проложив доргу на восток. Сегодня это город 🏙️ Зеленоградск, бывший Кранц. На пешеходной прогулке 👣 я покажу вам его главные достопримечательности(водонапорная башня, променад, курортная застройка), расскажу, почему здесь так много кошек, вы спуститесь на берег Балтийского моря 🌊, возможно, найдете янтарик. Затем мы отправимся в настоящую крепость. Замок 🏰 Шаакен, возведенный в XIII веке, в наши дни славится гостеприимством. Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ по подвалам замка и винный погребок А после отправимся в бывшую замковую конюшню, где в наши дни располагается небольшая сыроварня, на дегустацию сыра и шоколада.