Начало экскурсии обговаривается с вами

Выйти в море и забыть обо всех заботах - вот что ждет вас на этой прогулке! Предлагаем вам подняться...

Выйти в море и забыть обо всех заботах — вот что ждет вас на этой прогулке! Предлагаем вам подняться на борт парусной яхты и отправиться вдоль Балтийской косы по акваториям Калининградского залива.

Вы зайдете в Гидрогавань и увидите, как устроена инфраструктура базы гидросамолетов, а затем пойдете дальше вдоль косы с живописными пейзажами.
Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Мы пройдём вдоль Балтийской косы по акваториям Калининградского залива с посещением Гидрогавани и посмотрим инфраструктуру базы гидросамолетов. И далее вдоль косы по живописным местам.

Что вас ждет:

  • Выход в море
  • Подход со стороны моря к Шведской крепости
  • Движение вдоль берега
  • Купание в чистой воде (при желании и соответствующей погоде)
  • Осмотр оборонительных укреплений

Организационные моменты:

  • Прогулка на яхте может быть любым поводом: романтический вечер, вечеринка до 11 человек, день рождения или любой другой праздник.
  • По желанию, вашу поездку сопроводит экскурсовод.
  • На яхте имеется мангал, с мясом или печёными овощами прогулка будет ещё вкуснее.
  • Возможна рыбалка (300 рублей за удочку)
  • Минимальная аренда 3 часа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-11 человек
Стандартный
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Аренда яхты
  • Пользование мангалом
Место начала и завершения
Центральная пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 0 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Baltic V.
Baltic V.
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