Начало экскурсии обговаривается с вами

Мы пройдём вдоль Балтийской косы по акваториям Калининградского залива с посещением Гидрогавани и посмотрим инфраструктуру базы гидросамолетов. И далее вдоль косы по живописным местам.
Что вас ждет:
Выход в море
Подход со стороны моря к Шведской крепости
Движение вдоль берега
Купание в чистой воде (при желании и соответствующей погоде)
Осмотр оборонительных укреплений
Организационные моменты:
Прогулка на яхте может быть любым поводом: романтический вечер, вечеринка до 11 человек, день рождения или любой другой праздник.
По желанию, вашу поездку сопроводит экскурсовод.
На яхте имеется мангал, с мясом или печёными овощами прогулка будет ещё вкуснее.
Возможна рыбалка (300 рублей за удочку)
Минимальная аренда 3 часа.
Цены на экскурсию
Для группы 1-11 человек
Стандартный
4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Аренда яхты
Пользование мангалом
Место начала и завершения
Центральная пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 0 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.