Начало экскурсии обговаривается с вами

Выйти в море и забыть обо всех заботах — вот что ждет вас на этой прогулке! Предлагаем вам подняться на борт парусной яхты и отправиться вдоль Балтийской косы по акваториям Калининградского залива.



Вы зайдете в Гидрогавань и увидите, как устроена инфраструктура базы гидросамолетов, а затем пойдете дальше вдоль косы с живописными пейзажами.