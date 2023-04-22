Алленберг ночью и заброшенный портНашу увлекательную прогулку по жутким местам мы начнем с заброшенного старого немецкого форта. Крайне аномальная локация, опутанная мрачными историями и легендами. Говорят, что здесь до сих пор живут неупокоенные души солдат Вермахта. И осторожно, форт - царство летучих мышей.

Далее мы отправимся в заброшенный комплекс психиатрической больницы Алленберга. Место атмосферное, завораживающая архитектура снаружи. Эти стены помнят много печальных истории. Вы ощутите эту тяжелую мрачную атмосферу! Если нам не повезет, мы услышим эти адские стоны бывших пациентов. А также увидим логово сатанистов.