Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт

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Приглашаю в увлекательную ночную хоррор-прогулку. Мы посетим заброшенный старый немецкий порт, опутанный мрачными историями и легендами. Отправимся в заброшенный комплекс психиатрической больницы Алленберга. Яркие эмоции вам обеспечены.
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Прогулка по психбольнице Алленберг ночью + ночной форт
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Форт №8
  • Заброшенная больница Алленберг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Алленберг ночью и заброшенный портНашу увлекательную прогулку по жутким местам мы начнем с заброшенного старого немецкого форта. Крайне аномальная локация, опутанная мрачными историями и легендами. Говорят, что здесь до сих пор живут неупокоенные души солдат Вермахта. И осторожно, форт - царство летучих мышей.
Далее мы отправимся в заброшенный комплекс психиатрической больницы Алленберга. Место атмосферное, завораживающая архитектура снаружи. Эти стены помнят много печальных истории. Вы ощутите эту тяжелую мрачную атмосферу! Если нам не повезет, мы услышим эти адские стоны бывших пациентов. А также увидим логово сатанистов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города или пригородов
Завершение: Доставлю до нужного адреса по окончанию экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Иметь отличное настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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