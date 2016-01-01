в воскресенье в 10:00

Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман

Посетить три города Восточной Пруссии и увидеть крепости тевтонцев на автобусной экскурсии

Рыцарские замки, старинные кирхи, памятники времен королевы Луизы — всё это сохранилось до наших дней на востоке Калининградской области.

В группе до 40 человек вы познакомитесь с наследием Восточной Пруссии в Черняховске, Советске и Немане: осмотрите тевтонские крепости Инстербург и Рагнит, полюбуетесь роскошным мостом Тильзита, а в финале заглянете на сыроварню.
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.

Что вас ожидает

Тевтонский Инстербург: наш путь на восток Калининградской области начнется с города Черняховска. Мы прогуляемся по старому городу, увидим внушительную кирху 14 века, здание конезавода и остатки замка Инстербург, который служил когда-то рыцарям Тевтонского ордена.

Тильзит: мир и сыр. Следом отправимся в Советск, который лишь рекой отделен от соседней Литвы. Здесь вы услышите историю подписания Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I. Пройдете по центральной улице с нарядными фасадами, скульптурой лося и антуражным трамваем, оставшимся с прусских времен. И конечно, увидите символ города — мост Королевы Луизы с интересной архитектурой и непростой судьбой.

Неман-Рагнит — последняя цель нашего путешествия. Вы посмотрите на руины одноименного замка-крепости, а затем на местной сыроварне «Deutsches Haus» откроете секреты производства крафтового сыра и сможете его продегустировать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • Посещение сыроварни входит в стоимость экскурсии. По желанию дополнительно оплачивается обед — от 250 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в воскресенье в 10:00

Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию. 😊
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