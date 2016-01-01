в воскресенье в 10:00

Обратите внимание: участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии сертификата о вакцинации (или QR кода) либо документа, подтверждающего, что турист переболел менее 6 месяцев назад.

Что вас ожидает

Тевтонский Инстербург: наш путь на восток Калининградской области начнется с города Черняховска. Мы прогуляемся по старому городу, увидим внушительную кирху 14 века, здание конезавода и остатки замка Инстербург, который служил когда-то рыцарям Тевтонского ордена.

Тильзит: мир и сыр. Следом отправимся в Советск, который лишь рекой отделен от соседней Литвы. Здесь вы услышите историю подписания Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I. Пройдете по центральной улице с нарядными фасадами, скульптурой лося и антуражным трамваем, оставшимся с прусских времен. И конечно, увидите символ города — мост Королевы Луизы с интересной архитектурой и непростой судьбой.

Неман-Рагнит — последняя цель нашего путешествия. Вы посмотрите на руины одноименного замка-крепости, а затем на местной сыроварне «Deutsches Haus» откроете секреты производства крафтового сыра и сможете его продегустировать.

Организационные детали