Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Погружение в истину «Правда, правда и ничего, кроме правды» — руководствуясь этим правилом, мы отправимся в путешествие во времени. Мы пройдемся местами, где гулял прототип известного литературного героя и попробуем разобраться в переплетении реальных подвигов и вымышленных похождений. В нашем маршруте:
Росгартенские ворота, через которые отважный барон въезжал в город
Памятник Александру Невскому на площади Василевского, где мы поговорим о символически зарифмованной связи двух полководцев
Живописная набережная Маринеско
Историко-художественный музей 🖼 — бывший Штадтхалле
Фундамент королевского замка, у которого я покажу архивные фотографии 📸, запечатлевшие замок 🏰 в том виде, каким его застал барон в 1738 и в 1750 годах
Кафедральный собор, могила Канта и памятник герцогу альбрехту на острове 🏝️ Кнайпхоф, где мы поговорим о знаменательной встрече ротмистра и философа
«Рыбная деревня», где в честь одной необычной истории 📖 был установлен памятник Мюнхгаузену
Фридландские ворота, ставшие последней точкой пути барона.
Вы пройдетесь по Медовому и Высокому мостам, увидите Дом смотрителя, услышите множество необычных легенд и правдивых исторических фактов. А также получите полезные рекомендации и советы относительно других интересных объектов в Калининграде.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 у входа в Музей янтаря
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Александр. Воспитан советским застоем и мелкобуржуазной бабушкой-эстонкой, коварно соблазнённой командиром пулемётного взвода Красной армии. Находясь в плену противоречий и романтических иллюзий, стал офицером-подводником Тихоокеанского флота. Благодаря генетической эстонской медлительности, лишь по прошествии семи лет осознал: море создано всё-таки для рыб. Дослужившись до капитана 1 ранга, ушел в журналистику, одновременно с чем возглавил клуб почитателей барона Мюнхгаузена и принялся нести идеи барона в широкие массы.