Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Пройти по следам барона, погружаясь в старинный Кенигсберг и слушая удивительные истории и легенды

Александр
Александр – Гид из Калининграда
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен дважды бывал в Калининграде.

Несмотря на то, что легендарный барон посещал город 🏙️ проездом, он оставил неизгладимый след в его истории 📖.

На прогулке 👣 по историческому центру вы узнаете о том, как он встретился с юным Кантом и кто, столетия спустя, выплатил его должок, а также разберетесь в путанице с сапогами барона.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 2 550 ₽ за экскурсию

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Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена

Что вас ожидает

Погружение в истину
«Правда, правда и ничего, кроме правды» — руководствуясь этим правилом, мы отправимся в путешествие во времени. Мы пройдемся местами, где гулял прототип известного литературного героя и попробуем разобраться в переплетении реальных подвигов и вымышленных похождений. В нашем маршруте:

  • Росгартенские ворота, через которые отважный барон въезжал в город
  • Памятник Александру Невскому на площади Василевского, где мы поговорим о символически зарифмованной связи двух полководцев
  • Живописная набережная Маринеско
  • Историко-художественный музей 🖼 — бывший Штадтхалле
  • Фундамент королевского замка, у которого я покажу архивные фотографии 📸, запечатлевшие замок 🏰 в том виде, каким его застал барон в 1738 и в 1750 годах
  • Кафедральный собор, могила Канта и памятник герцогу альбрехту
    на острове 🏝️ Кнайпхоф, где мы поговорим о знаменательной встрече ротмистра и философа
  • «Рыбная деревня», где в честь одной необычной истории 📖 был установлен памятник Мюнхгаузену
  • Фридландские ворота, ставшие последней точкой пути барона.

Вы пройдетесь по Медовому и Высокому мостам, увидите Дом смотрителя, услышите множество необычных легенд и правдивых исторических фактов. А также получите полезные рекомендации и советы относительно других интересных объектов в Калининграде.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Музей янтаря
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена
Путь Мюнхгаузена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Воспитан советским застоем и мелкобуржуазной бабушкой-эстонкой, коварно соблазнённой командиром пулемётного взвода Красной армии. Находясь в плену противоречий и романтических иллюзий, стал офицером-подводником Тихоокеанского флота. Благодаря генетической эстонской медлительности, лишь по прошествии семи лет осознал: море создано всё-таки для рыб. Дослужившись до капитана 1 ранга, ушел в журналистику, одновременно с чем возглавил клуб почитателей барона Мюнхгаузена и принялся нести идеи барона в широкие массы.
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