Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Погружение в истину

«Правда, правда и ничего, кроме правды» — руководствуясь этим правилом, мы отправимся в путешествие во времени. Мы пройдемся местами, где гулял прототип известного литературного героя и попробуем разобраться в переплетении реальных подвигов и вымышленных похождений. В нашем маршруте:

Росгартенские ворота, через которые отважный барон въезжал в город

Памятник Александру Невскому на площади Василевского, где мы поговорим о символически зарифмованной связи двух полководцев

Живописная набережная Маринеско

Историко-художественный музей 🖼 — бывший Штадтхалле

Фундамент королевского замка, у которого я покажу архивные фотографии 📸, запечатлевшие замок 🏰 в том виде, каким его застал барон в 1738 и в 1750 годах

Кафедральный собор, могила Канта и памятник герцогу альбрехту

на острове 🏝️ Кнайпхоф, где мы поговорим о знаменательной встрече ротмистра и философа

на острове 🏝️ Кнайпхоф, где мы поговорим о знаменательной встрече ротмистра и философа «Рыбная деревня», где в честь одной необычной истории 📖 был установлен памятник Мюнхгаузену

Фридландские ворота, ставшие последней точкой пути барона.

Вы пройдетесь по Медовому и Высокому мостам, увидите Дом смотрителя, услышите множество необычных легенд и правдивых исторических фактов. А также получите полезные рекомендации и советы относительно других интересных объектов в Калининграде.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.