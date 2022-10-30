Моя задача — помочь вашим детям оценить и запомнить ваше семейное путешествие в Калининград. Истории о рыцарях и легенды о призраках увлекут ребят в замке Вальдау. Здесь же они постреляют из лука и испекут средневековую лепешку. Затем детей ждет урок в старой прусской школе, и он точно не покажется скучным! А если встретимся в выходные, то заедем также к маяку на Куршском заливе.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Средние века

Всего полчаса пути из Калининграда перенесут нас в 13 век: вы побываете в замке Вальдау, который был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена и отлично сохранился. Юные путешественники спустятся в его мрачные подвалы, где обитают призраки, и примут участие в увлекательном квесте. Пострелять из лука, сделать оригинальный сувенир из гипса, испечь лепешку по рыцарскому рецепту — все это здесь тоже возможно! А еще детей и родителей ждет сюрприз от смотрителя замка.

Урок в старой немецкой школе «Вальдвинкель»

Это частный музей, посвященный школьному образованию Восточной Пруссии. Современные школьники садятся здесь за «длинные парты», пишут грифелями на аспидных досках и перьевыми ручками, по старинным учебникам решают задачки по арифметике и примеряют деревянную обувь, в которой их сверстники ходили в школу 100 лет назад. Родители тоже не скучают: узнают, что дарили немецким первоклассникам их папы и мамы, а также знакомятся с атмосферой послевоенного Калининграда.

Маяк Риндерорта на Куршском заливе

Если наше путешествие состоится в субботу или воскресенье, то в финале заедем в поселок Заливино (бывший Лабагинен), где расположен один из трех сохранившихся старых маяков Калининградской области. Поговорим о его непростой судьбе, посмотрим на водоплавающих птиц, насладимся видами и тишиной.

Организационные детали

Маршрут проходит через населенные пункты, где нет возможности полноценного обеда, поэтому нужно предусмотреть легкое питание с собой

Экскурсию проведу для вас я либо соавтор и моя коллега гид Олеся

Что входит в стоимость, а что — нет