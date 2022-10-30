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Описание
Что вас ожидает
Путешествие в Средние века
Всего полчаса пути из Калининграда перенесут нас в 13 век: вы побываете в замке Вальдау, который был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена и отлично сохранился. Юные путешественники спустятся в его мрачные подвалы, где обитают призраки, и примут участие в увлекательном квесте. Пострелять из лука, сделать оригинальный сувенир из гипса, испечь лепешку по рыцарскому рецепту — все это здесь тоже возможно! А еще детей и родителей ждет сюрприз от смотрителя замка.
Урок в старой немецкой школе «Вальдвинкель»
Это частный музей, посвященный школьному образованию Восточной Пруссии. Современные школьники садятся здесь за «длинные парты», пишут грифелями на аспидных досках и перьевыми ручками, по старинным учебникам решают задачки по арифметике и примеряют деревянную обувь, в которой их сверстники ходили в школу 100 лет назад. Родители тоже не скучают: узнают, что дарили немецким первоклассникам их папы и мамы, а также знакомятся с атмосферой послевоенного Калининграда.
Маяк Риндерорта на Куршском заливе
Если наше путешествие состоится в субботу или воскресенье, то в финале заедем в поселок Заливино (бывший Лабагинен), где расположен один из трех сохранившихся старых маяков Калининградской области. Поговорим о его непростой судьбе, посмотрим на водоплавающих птиц, насладимся видами и тишиной.
Организационные детали
Маршрут проходит через населенные пункты, где нет возможности полноценного обеда, поэтому нужно предусмотреть легкое питание с собой
Экскурсию проведу для вас я либо соавтор и моя коллега гид Олеся
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер, входные билеты в замок Вальдау и урок в немецкой школе «Вальдвинкель» для детей
Дополнительные расходы: мастер-класс в замке на выбор (250 руб. /чел.), посещение маяка по желанию (200 руб. /взрослые, 100 руб. /дети до 16 лет)
Экскурсию можно провести и для большего количества участников — доплата составит 2500 руб. за каждого следующего человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Провёл 2122 экскурсии для 2495 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую.
Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться.
Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!