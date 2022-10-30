Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу

На 1 день стать средневековыми жителями в замке Вальдау и прусскими школьниками в музее Вальдвинкель

Моя задача — помочь вашим детям оценить и запомнить ваше семейное путешествие в Калининград. Истории о рыцарях и легенды о призраках увлекут ребят в замке Вальдау. Здесь же они постреляют из лука и испекут средневековую лепешку.

Затем детей ждет урок в старой прусской школе, и он точно не покажется скучным! А если встретимся в выходные, то заедем также к маяку на Куршском заливе.
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
Путешествие для детей и родителей к рыцарям и в старинную школу
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Средние века

Всего полчаса пути из Калининграда перенесут нас в 13 век: вы побываете в замке Вальдау, который был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена и отлично сохранился. Юные путешественники спустятся в его мрачные подвалы, где обитают призраки, и примут участие в увлекательном квесте. Пострелять из лука, сделать оригинальный сувенир из гипса, испечь лепешку по рыцарскому рецепту — все это здесь тоже возможно! А еще детей и родителей ждет сюрприз от смотрителя замка.

Урок в старой немецкой школе «Вальдвинкель»

Это частный музей, посвященный школьному образованию Восточной Пруссии. Современные школьники садятся здесь за «длинные парты», пишут грифелями на аспидных досках и перьевыми ручками, по старинным учебникам решают задачки по арифметике и примеряют деревянную обувь, в которой их сверстники ходили в школу 100 лет назад. Родители тоже не скучают: узнают, что дарили немецким первоклассникам их папы и мамы, а также знакомятся с атмосферой послевоенного Калининграда.

Маяк Риндерорта на Куршском заливе

Если наше путешествие состоится в субботу или воскресенье, то в финале заедем в поселок Заливино (бывший Лабагинен), где расположен один из трех сохранившихся старых маяков Калининградской области. Поговорим о его непростой судьбе, посмотрим на водоплавающих птиц, насладимся видами и тишиной.

Организационные детали

  • Маршрут проходит через населенные пункты, где нет возможности полноценного обеда, поэтому нужно предусмотреть легкое питание с собой
  • Экскурсию проведу для вас я либо соавтор и моя коллега гид Олеся

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, входные билеты в замок Вальдау и урок в немецкой школе «Вальдвинкель» для детей
  • Дополнительные расходы: мастер-класс в замке на выбор (250 руб. /чел.), посещение маяка по желанию (200 руб. /взрослые, 100 руб. /дети до 16 лет)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников — доплата составит 2500 руб. за каждого следующего человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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