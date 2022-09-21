Моя экскурсия не о конкретных маршрутах, вроде дюны Эфа и Танцующего леса, и даже не о 5000-летней истории косы. Это путешествие вне всяких шаблонов для тех, хочет отрешиться от суеты и ощутить собственную силу. Много лет я занимаюсь разными практиками, чувствую людей и уверена, что жизнь сводит нас неслучайно. Готовы уловить дух косы и поговорить о глубоком?

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Описание

В чем идея

Я не профессиональный психолог или коуч, но многие годы изучаю буддизм и суфизм, пробовала большинство развивающих практик. Если смотря мою страницу, вы почувствовали отклик, то вам это нужно.

Мы задаемся вопросами о смысле жизни и предназначении, стремимся к счастью. В путешествии побеседуем об этом, будем искать ответы на ваши внутренние вопросы и вашу гармонию. По желанию вы попробуете подходящие вам практики. Куршская коса — идеальный фон для этого: здесь пьянящий запах тысяч и тысяч сосен, посаженных руками человека, ветры своенравной Балтики, ошеломляющие виды и живая природа.

Маршрут: куда и как захотите на дивной косе!

Куршская коса для меня — словно весь мир на узкой полоске суши. Мы сделаем акцент не на конкретных общеизвестных маршрутах, но на ваших интересах и атмосфере. В принципе, на протяжении косы картинка похожая — дорога, лес, море, залив — но в этой монотонности есть магия, есть расслабление. Утром мы можем насладиться тишиной на озере Лебедь, затем отдохнуть на лучшем пляже напротив поселка Морское, заглянуть в тайное место на заливе. Или вы захотите посвятить все время Балтийскому морю? Попробуем соединиться с ним: понаблюдаем за своими ощущениями от воздуха, ветра и волн.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые готовы говорить о своих внутренних запросах, эмоциях и переживаниях

Путешественникам, которые ищут необычный формат экскурсии на Куршскую косу и хотят реально прочувствовать это место — без толпы и стандартных фраз гидов

Взрослым до 40 лет и детям от 10 лет (но зависит от конкретного ребенка, всё обсуждаемо)

Организационные детали