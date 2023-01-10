Путешествие на Аршан

В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан

5
3 отзыва
В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан, который расположен у подножия гор Саян, изрезанных ущельями, где прячутся каскадные водопады. Здесь настолько богатая природа, что с ее почвы бьют целебные минеральные источники.

И контрастный рельефа где, с одной стороны, величественная горная гряда, а с другой, просторная бескрайняя равнина.
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Аршан
Аршан
Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника
Местная кухня
Местная кухня
Попробуем блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:30-10:00.

Сначала вас встречает гид и вы всей дружной группой своих единомышленников садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь к цели нашего путешествия – поселку Аршан.

Дорога очень живописная и разнообразная.

По пути остановимся на смотровой рядом с серпантином, где будет открываться захватывающий дух вид на Байкал и цепочку гор хребта Хамар-Дабан.

Далее сворачиваем в сторону Тункинской долины и будем приближаться к уходящим в небо острым пикам гор Саян.

Горы Саяны еще сравнивают со швейцарскими Альпами за их форму, а гости, приезжающие в эти места, обычно очень любят фотографироваться на их фоне.

В Аршане заселяемся в гостиницу, отдыхаем и обедаем в местном кафе-позной с большим выборов блюд бурятской национальной кухни(не входит в стоимость).

Наш проводник расскажет вам о каждом блюде, а вы уже оттолкнетесь от своих вкусовых предпочтений.

После сытного обеда отправляемся прямо к водопадам.

Путь лежит через рынок, где продаются различные предметы быта русской и бурятской культур, теплые вещи из натуральной шерсти.

Душистые травы местного сбора, применяемые и для укрепления здоровья, и для тонизирования, и просто для заваривания вкусного напитка.

Рядом находится знаменитый целебный источник “Аршан”, в честь которого и назван поселок.

Воду из него можно пить в небольших количествах.

При желании можно набрать ее в бутылку.

Тропа к водопадам проходит вдоль ущелья шумной каменистой реки Кынгырги (“барабан” с бурятского).

Далее пройдем мимо беседок в национальном стиле.

Спустимся по ступеням лестницы и посмотрим на водопады с подвесного моста.

Созерцание на падение воды всегда завораживает.

Вечером обязательно соберемся за круглым столом нашей дружной компанией.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Посёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. Отъезд

Сегодня мы отправимся в посёлок "Жемчуг", там расположены горячие источники, вода в которых, по своему составу не имеет аналогов в мире.

Она содержит метан, углекислый газ, сероводород и радон.

За дополнительную плату вы можете искупаться в этих источниках.

После путешествия в “Жемчуг” усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.

На этом путешествие подошло к концу.

Ориентировочное возвращение в Иркутск 16:00-17:00.

Посёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. ОтъездПосёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. ОтъездПосёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. ОтъездПосёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. ОтъездПосёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в г. Аршан в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

Доплата за одноместное размещение: 2 500р.

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Гостиница в поселке Аршан.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 завтрак.
  • 1 завтрак
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость:купание в горячих источникахэкскурсия в Нилову пустыньТункинскую долину.
  • Купание в горячих источниках
  • Экскурсия в Нилову пустынь
  • Тункинскую долину.
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
10 янв 2023
Огромное спасибо гиду Верочке, за приятную атмосферу отдыха в течении всего тура! Организация продумана до мелочей, даже долгий переезд на остров Ольхон проходил довольно легко, на комфортабельном мерседесе, с фильмами о Байкале, с остановками и развлечениями по замечательным местам Байкала.
Е
9 янв 2023
Часы можно было сверять с присланным заранее графиком. Водитель был милым, улыбчивым, пунктуальным и крайне интеллигентным человеком. Все договоренности выполнены без единой претензии. А я путешественник со стажем. Приятно удивлена, честно сказать. Девочки организаторы и гид - всем пять баллов с плюсом.
Н
9 янв 2023
Организация тура хорошая, гид замечательный. Приятные подарки на НГ от компании были))

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