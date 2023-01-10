Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:30-10:00.
Сначала вас встречает гид и вы всей дружной группой своих единомышленников садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь к цели нашего путешествия – поселку Аршан.
Дорога очень живописная и разнообразная.
По пути остановимся на смотровой рядом с серпантином, где будет открываться захватывающий дух вид на Байкал и цепочку гор хребта Хамар-Дабан.
Далее сворачиваем в сторону Тункинской долины и будем приближаться к уходящим в небо острым пикам гор Саян.
Горы Саяны еще сравнивают со швейцарскими Альпами за их форму, а гости, приезжающие в эти места, обычно очень любят фотографироваться на их фоне.
В Аршане заселяемся в гостиницу, отдыхаем и обедаем в местном кафе-позной с большим выборов блюд бурятской национальной кухни(не входит в стоимость).
Наш проводник расскажет вам о каждом блюде, а вы уже оттолкнетесь от своих вкусовых предпочтений.
После сытного обеда отправляемся прямо к водопадам.
Путь лежит через рынок, где продаются различные предметы быта русской и бурятской культур, теплые вещи из натуральной шерсти.
Душистые травы местного сбора, применяемые и для укрепления здоровья, и для тонизирования, и просто для заваривания вкусного напитка.
Рядом находится знаменитый целебный источник “Аршан”, в честь которого и назван поселок.
Воду из него можно пить в небольших количествах.
При желании можно набрать ее в бутылку.
Тропа к водопадам проходит вдоль ущелья шумной каменистой реки Кынгырги (“барабан” с бурятского).
Далее пройдем мимо беседок в национальном стиле.
Спустимся по ступеням лестницы и посмотрим на водопады с подвесного моста.
Созерцание на падение воды всегда завораживает.
Вечером обязательно соберемся за круглым столом нашей дружной компанией.
Сегодня мы отправимся в посёлок "Жемчуг", там расположены горячие источники, вода в которых, по своему составу не имеет аналогов в мире.
Она содержит метан, углекислый газ, сероводород и радон.
За дополнительную плату вы можете искупаться в этих источниках.
После путешествия в “Жемчуг” усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.
На этом путешествие подошло к концу.
Ориентировочное возвращение в Иркутск 16:00-17:00.
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Аршан в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 2 500р.
Гостиница в поселке Аршан.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».