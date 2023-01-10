1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:30-10:00.

Сначала вас встречает гид и вы всей дружной группой своих единомышленников садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь к цели нашего путешествия – поселку Аршан.

Дорога очень живописная и разнообразная.

По пути остановимся на смотровой рядом с серпантином, где будет открываться захватывающий дух вид на Байкал и цепочку гор хребта Хамар-Дабан.

Далее сворачиваем в сторону Тункинской долины и будем приближаться к уходящим в небо острым пикам гор Саян.

Горы Саяны еще сравнивают со швейцарскими Альпами за их форму, а гости, приезжающие в эти места, обычно очень любят фотографироваться на их фоне.

В Аршане заселяемся в гостиницу, отдыхаем и обедаем в местном кафе-позной с большим выборов блюд бурятской национальной кухни(не входит в стоимость).

Наш проводник расскажет вам о каждом блюде, а вы уже оттолкнетесь от своих вкусовых предпочтений.

После сытного обеда отправляемся прямо к водопадам.

Путь лежит через рынок, где продаются различные предметы быта русской и бурятской культур, теплые вещи из натуральной шерсти.

Душистые травы местного сбора, применяемые и для укрепления здоровья, и для тонизирования, и просто для заваривания вкусного напитка.

Рядом находится знаменитый целебный источник “Аршан”, в честь которого и назван поселок.

Воду из него можно пить в небольших количествах.

При желании можно набрать ее в бутылку.

Тропа к водопадам проходит вдоль ущелья шумной каменистой реки Кынгырги (“барабан” с бурятского).

Далее пройдем мимо беседок в национальном стиле.

Спустимся по ступеням лестницы и посмотрим на водопады с подвесного моста.

Созерцание на падение воды всегда завораживает.

Вечером обязательно соберемся за круглым столом нашей дружной компанией.