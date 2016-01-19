Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом

Отправиться из Калининграда навстречу старинным кирхам, мостам и паркам, открывая прошлое края

Это неизведанное туристами направление подарит вам Калининградскую область, какой ее ждешь! Вы осмотрите подлинные кирхи, погуляете по очаровательным улочкам Железнодорожного и Озерска.

Увидите наследие Правдинска и немецкие инженерные сооружения.

Полюбуетесь пейзажами и мостами в Виштынецком парке.

А с меня — интересные рассказы и ваши живые фотографии.
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом
Путешествие на сказочный юго-восток с гидом-фотографом

Что вас ожидает

У нас без преувеличения очень насыщенная программа — видами, памятниками, фактами. Поэтому сразу предупрежу, что максимального погружения в историю не получится: я расскажу главное, но о многих локациях. Итак, что же в нашем маршруте.

Большое наследие маленьких городов

  • Кирха в Борхерсдорфе 15 века, где чудом сохранилось мозаичное панно, посвященное погибшим в Первой мировой войне.
  • Город Правдинск (Фридланд). Известен тем, что недалеко произошла битва между войсками Наполеона и русской армией. Мы вспомним о ней, погуляем по центру, полюбуемся церковью Св. Георгия 14 века, по винтовой лестнице поднимемся на смотровую площадку и сделаем фото у фонтана.
  • Кирха в Алленау 14 века, на фасаде которой видны следы от бомбежек Второй мировой войны.
  • Поселок Железнодорожный (Гердауэн) — сказочный, напоминающий милые европейские городки. Здесь нет микса немецкой, советской и современной архитектуры, поэтому вы без труда перенесетесь в Пруссию.
  • Мазурский канал и шлюз N5. Я расскажу о появлении, значении и особенностях этих сооружений.
  • Город Озерск, где мы погуляем по симпатичному центру.

Сокровища природного парка Виштынецкий

В этом лесистом уголке Калининградской области в первую очередь посмотрим на 25-метровый арочный железнодорожный мост 1900 года. Спустимся под него и полюбуемся пейзажами вокруг реки Красная. Следом нас ждет Роминтенская пуща, где долгие годы охотились короли. Вы узнаете о замке кайзера Вильгельма II и даче Германа Геринга. Найдете старинную мостовую посреди леса и мост Нойе-брюке.

В завершение мы также проедем через чистый и ухоженный город Гусев.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном 7-местном автомобиле Renault Grand Scenic 2
  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • По маршруту можно перекусить в Правдинске или Железнодорожном (питание оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию можно провести и для большого количества человек (до 6), доплата за каждого следующего участника — 2000 руб.

Фотографии

  • Фотографии — приятный бонус в этой экскурсии, поэтому серьезных постановочных фотосессий не будет
  • Вечером после нашей встречи я пришлю вам все фотографии (примерно 50-100 штук; без обработки)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Карен
Карен
Приветствую, друзья! Я дипломированный гид по Калининградской области. Фотограф и опытный путешественник. Организатор множества туров по разным странам. Помимо туристического имею высшее химическое и медицинское образование, но предпочитаю заниматься тем, что лучше получается и больше нравится (фото и организация путешествий). 10 лет живу в чудесном городе Калининград. Стараюсь делать маршруты насыщенными и показывать как можно больше нетуристических мест. До скорой встречи!
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