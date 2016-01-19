Что вас ожидает
У нас без преувеличения очень насыщенная программа — видами, памятниками, фактами. Поэтому сразу предупрежу, что максимального погружения в историю не получится: я расскажу главное, но о многих локациях. Итак, что же в нашем маршруте.
Большое наследие маленьких городов
- Кирха в Борхерсдорфе 15 века, где чудом сохранилось мозаичное панно, посвященное погибшим в Первой мировой войне.
- Город Правдинск (Фридланд). Известен тем, что недалеко произошла битва между войсками Наполеона и русской армией. Мы вспомним о ней, погуляем по центру, полюбуемся церковью Св. Георгия 14 века, по винтовой лестнице поднимемся на смотровую площадку и сделаем фото у фонтана.
- Кирха в Алленау 14 века, на фасаде которой видны следы от бомбежек Второй мировой войны.
- Поселок Железнодорожный (Гердауэн) — сказочный, напоминающий милые европейские городки. Здесь нет микса немецкой, советской и современной архитектуры, поэтому вы без труда перенесетесь в Пруссию.
- Мазурский канал и шлюз N5. Я расскажу о появлении, значении и особенностях этих сооружений.
- Город Озерск, где мы погуляем по симпатичному центру.
Сокровища природного парка Виштынецкий
В этом лесистом уголке Калининградской области в первую очередь посмотрим на 25-метровый арочный железнодорожный мост 1900 года. Спустимся под него и полюбуемся пейзажами вокруг реки Красная. Следом нас ждет Роминтенская пуща, где долгие годы охотились короли. Вы узнаете о замке кайзера Вильгельма II и даче Германа Геринга. Найдете старинную мостовую посреди леса и мост Нойе-брюке.
В завершение мы также проедем через чистый и ухоженный город Гусев.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортном 7-местном автомобиле Renault Grand Scenic 2
- Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- По маршруту можно перекусить в Правдинске или Железнодорожном (питание оплачивается дополнительно)
- Экскурсию можно провести и для большого количества человек (до 6), доплата за каждого следующего участника — 2000 руб.
Фотографии
- Фотографии — приятный бонус в этой экскурсии, поэтому серьезных постановочных фотосессий не будет
- Вечером после нашей встречи я пришлю вам все фотографии (примерно 50-100 штук; без обработки)