Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии

5
2 отзыва
Сергей Н.
Сергей Н. – Гид из Калининграда
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков Тевтонского ордена, а также старинный конезавод Георгенбург, где с XIV века выращивали и до сих пор выращивают лошадей тракененской, голштинской и ганноверской пород.
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Экскурсия

9 800 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Низовье
  • Гвардейск
  • Талпаки
  • Черняховск
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 Тевтонского немецкого ордена и завоевания им балтийских земель, а замковые музеи расскажут нам о жизни и быте пруссов, немецких рыцарях-завоевателях, особенностях строительства немецких замков, о Великом посольстве Петра Великого в эти земли, примерите одежду, кольчуги, доспехи и мечи рыцарей, а на конезаводе сможете покататься на лошадях.
Подробнее о программе
После осмотра руин подвалов замка Кенигсберг, мы с вами отправимся в сохранившийся замок 🏰 Вальдау с его богатейшим музеем.
Посетим город 🏙️ Гвардейск, бывший Тапиау, с его старинными улочками и старой кирхой на центральной площади, осмотрим сохранившийся замок-тюрьму.
После обеда у замка Таплакен, в котором до сих пор живут люди, мы осмотрим руины и сохранившийся флигель замка Инстербург в городе Черняховск, в котором посетим музей 🖼 и познакомимся с художником, жителем замка, Андреем Смирновым.
Затем мы осмотрим епископский замок 🏰 Георгенбург и прилегающий к нему конезавод.
Вы узнаете, кто придумал молнию-застежку, нынешнюю систему образования, где и как меняют колеса у поездов с европейской колеи на российскую, где и как скончался русский полководец, князь Барклай Де Толли и еще много интересного.
В замках Вальдау и Инстербург вы сможете купить редкие книги, открытки, магниты, карты и постеры с изображениями орденских замков, а также примерить рыцарские доспехи. На конезаводе «Георгенбург» сможете изучить местный музей 🖼, заглянуть на конюшни и покататься на лошадях (при условии дополнительного предварительного бронирования и оплаты).
Важная информация
  • Посещение музея и территории конезавода с катанием на лошадях необходимо бронировать заранее, за трое суток до посещения. В тайминг и цену экскурсии 🧭 посещение территории конезавода не входит.
  • Дополнительно можно осмотреть достопримечательности Черняховска-Инстербурга, замок 🏰 Шааакен, Таплакен и другие.
  • Дополнительное время экскурсии 🧭 оплачивается 1200 руб. за один час.
🚩 Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
🏁 Место завершения: Калининград, в удобном для вас месте
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приятное общение
Что не входит
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (билет в музей Вальдау – 100 руб. с персоны и 300 руб. экскурсионное обслуживание с группы в замок Инстербург – 200 руб. /чел. конезавод – 300 руб. /чел. )
  • Обед
  • Cувениры.
Важная информация
  • Посещение музея и территории конезавода с катанием на лошадях необходимо бронировать заранее, за трое суток до посещения. В тайминг и цену экскурсии посещение территории конезавода не входит.
  • Дополнительно можно осмотреть достопримечательности Черняховска-Инстербурга, замок Шааакен, Таплакен и другие.
  • Дополнительное время экскурсии оплачивается 1200 руб. за один час.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Н.
Сергей Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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