Об экскурсии
Вы отправитесь на восток области, посетите Гвардейск и Черняховск, познакомитесь с их глубокой историей, увидите старейшие орденские кирхи и величественные стены замков рыцарей Тевтонского ордена, узнаете их тайны и не только.
Программа
В посёлке Родники мы посмотрим на старинную кирху Арнау – одно из древнейших зданий области, основанное в 1364 году.
В Гвардейске проедем по исторической части города, остановимся у стен хорошо сохранившегося орденского замка Тапиау и увидим городскую кирху начала XVI века.
В поселке Талпаки увидим Таплакен – замок Тевтонского ордена, в стенах которого сейчас живут несколько семей.
В поселке Каменское вы посмотрите на руины замка Заалау.
В Черняховске увидите Башню Бисмарка, развалины замков Инстербург и Георгенбург, готический костел Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю де Толли, одно из красивейших зданий – Свято-Михайловский собор, прогуляетесь по хорошо сохранившимся улочкам XIX века, посетите исторический конный завод Георгенбург (здесь можно покормить лошадей и покататься на них).
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
- Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
- Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, Зеленоградск + 1000 рублей, Янтарный и Балтийск + 2000 рублей, другие места – по договоренности.