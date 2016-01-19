Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии

Вы отправитесь на восток области, посетите Гвардейск и Черняховск, познакомитесь с их глубокой...

Вы отправитесь на восток области, посетите Гвардейск и Черняховск, познакомитесь с их глубокой историей, увидите старейшие орденские кирхи и величественные стены замков рыцарей Тевтонского ордена, узнаете их тайны и не только.
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии
Путешествие сквозь века: знакомство с городами восточной Пруссии

Что вы увидите 🤩

  • Посёлок Родники: кирха Арнау
  • Гвардейск: замок Тапиау, городская кирха начала XVI века
  • Посёлок Талпаки: Таплакен – замок Тевтонского ордена
  • Посёлок Каменское: руины замка Заалау
  • Черняховск: башня Бисмарка, развалины замков Инстербург и Георгенбург, готический костел Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю де Толли, Свято-Михайловский собор, конный завод Георгенбург
Об экскурсии
Вы отправитесь на восток области, посетите Гвардейск и Черняховск, познакомитесь с их глубокой историей, увидите старейшие орденские кирхи и величественные стены замков рыцарей Тевтонского ордена, узнаете их тайны и не только.
Программа
В посёлке Родники мы посмотрим на старинную кирху Арнау – одно из древнейших зданий области, основанное в 1364 году.
В Гвардейске проедем по исторической части города, остановимся у стен хорошо сохранившегося орденского замка Тапиау и увидим городскую кирху начала XVI века.
В поселке Талпаки увидим Таплакен – замок Тевтонского ордена, в стенах которого сейчас живут несколько семей.
В поселке Каменское вы посмотрите на руины замка Заалау.
В Черняховске увидите Башню Бисмарка, развалины замков Инстербург и Георгенбург, готический костел Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю де Толли, одно из красивейших зданий – Свято-Михайловский собор, прогуляетесь по хорошо сохранившимся улочкам XIX века, посетите исторический конный завод Георгенбург (здесь можно покормить лошадей и покататься на них).
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, Зеленоградск + 1000 рублей, Янтарный и Балтийск + 2000 рублей, другие места – по договоренности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • По желанию, катание на лошадях
  • Обед в ресторане.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, по договоренности

Анна Д.
Анна Д.
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