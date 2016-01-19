Об экскурсии

Вы отправитесь на восток области, посетите Гвардейск и Черняховск, познакомитесь с их глубокой историей, увидите старейшие орденские кирхи и величественные стены замков рыцарей Тевтонского ордена, узнаете их тайны и не только.

Программа

В посёлке Родники мы посмотрим на старинную кирху Арнау – одно из древнейших зданий области, основанное в 1364 году.

В Гвардейске проедем по исторической части города, остановимся у стен хорошо сохранившегося орденского замка Тапиау и увидим городскую кирху начала XVI века.

В поселке Талпаки увидим Таплакен – замок Тевтонского ордена, в стенах которого сейчас живут несколько семей.

В поселке Каменское вы посмотрите на руины замка Заалау.

В Черняховске увидите Башню Бисмарка, развалины замков Инстербург и Георгенбург, готический костел Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю де Толли, одно из красивейших зданий – Свято-Михайловский собор, прогуляетесь по хорошо сохранившимся улочкам XIX века, посетите исторический конный завод Георгенбург (здесь можно покормить лошадей и покататься на них).

По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали