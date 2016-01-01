Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по форту № 5

По пути в военно-морской Балтийск мы остановимся у одного из сохранившихся укреплений довоенного Кенигсберга — форта № 5 «Король Фридрих Вильгельм III». Вы прогуляетесь 👣 под сводами 19 века и оцените находки прусского оборонительного зодчества, осмотрите помещения, укрытия и внутренние дворики. А выставка архивных военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и экспозиция вооружения времен Великой Отечественной войны откроют перед вами судьбоносные страницы истории 📖 форта.

Морской дух Балтийска

Главная цель него путешествия — овеянный славой Балтийск, самый западный город 🏙️ нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения. Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский. На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся на двухсотлетний маяк, памятники Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря. Кроме того, вы сможете побывать в пиллаусской крепости 17 века, стены которой помнят наступление армии Наполеона и штурм советских войск.

Организационные детали