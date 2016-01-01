Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Услышать историю старинного Пиллау и увидеть символы военно-морского города на групповой экскурсии

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
Этот маршрут откроет для вас западный рубеж России — Балтийск, сохранивший атмосферу довоенной эпохи.

Вы увидите прусские оборонительные укрепления в форте «Король Фридрих Вильгельм III», узнаете о жизни бывшего Пиллау, пройдете по набережной вдоль Балтийского моря 🌊 и восхититесь мощью кораблей российского военно-морского флота.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Что вас ожидает

Прогулка по форту № 5
По пути в военно-морской Балтийск мы остановимся у одного из сохранившихся укреплений довоенного Кенигсберга — форта № 5 «Король Фридрих Вильгельм III». Вы прогуляетесь 👣 под сводами 19 века и оцените находки прусского оборонительного зодчества, осмотрите помещения, укрытия и внутренние дворики. А выставка архивных военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и экспозиция вооружения времен Великой Отечественной войны откроют перед вами судьбоносные страницы истории 📖 форта.

Морской дух Балтийска
Главная цель него путешествия — овеянный славой Балтийск, самый западный город 🏙️ нашей страны, который долгое время был закрыт для посещения. Мы прогуляемся по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрим корабли военно-морского флота и гостиницу, в которой останавливался Иосиф Бродский. На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, полюбуемся на двухсотлетний маяк, памятники Петру I и его царственной дочери, а чуть дальше, на пляже, попробуем отыскать кусочек янтаря. Кроме того, вы сможете побывать в пиллаусской крепости 17 века, стены которой помнят наступление армии Наполеона и штурм советских войск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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