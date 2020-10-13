Экскурсия в Зеленоградск: от Калининграда до средневекового замка «Нессельбек»
Буквально за 40 минут из современного Калининграда можно перенестись в средневековый немецкий город. В Зеленоградске, а в прошлом Кранце, как будто замерло время.
На улочках стоят старинные усадьбы, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, бюветы… Здесь даже воссоздали настоящий средневековый замок.
За 7 часов вы узнаете все о средневековых пытках, как появился курорт на Балтийском море и почему Столыпин влюбился в этот город.
На улочках стоят старинные усадьбы, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, бюветы… Здесь даже воссоздали настоящий средневековый замок.
За 7 часов вы узнаете все о средневековых пытках, как появился курорт на Балтийском море и почему Столыпин влюбился в этот город.
Ближайшие даты:
7
апр
апр
14
апр
апр
21
апр
апр
Что вас ожидает:
- Кранц (Зеленоградск)
- Замок «Нессельбек»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по тихому и старинному Зеленоградску, в прошлом – королевскому курорту Кранцу. Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Посещение музея кошек «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция на кошачью тему (картины, игрушки, декор) – самая большая из подобных в России (входные билеты в музей за доп. плату). Прогулка по променаду и парку. Осмотр достопримечательностей города: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, здание почтамта. В замке «Нессельбек» – посещение музея средневековых пыток и наказаний (16+), где есть возможность сфотографироваться в облачении воинов Тевтонского ордена.
Пятница в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Посещение музея средневековых пыток и наказаний замка "Нессельбек"
- Что не входит
- Билеты в музей "Мурариум" + смотровая площадка - 280 руб.
- На питание отводится свободное время
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 10:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
microbal
13 окт 2020
В
Валерий Хахалкин
19 сен 2020
О
Ольга Пенькова
13 сен 2020
А
Анна Киш
12 сен 2020
Спасибо огромное ЮНОНЕ за очень интересную экскурсию! От всего сердца благодарим нашего замечательного гида Светлану Ивановну и водителя Юрия!
Ж
Жанна Краснова
5 сен 2020
l
lemur100
5 сен 2020
Замков как таковых нет. Только улочки Кранца - Зеленоградска.
Б
Баутина Светлана
2 авг 2020
мы в восторге!
Ю
Юлия Малышева
1 авг 2020
N
Nikulink
1 авг 2020
a
antir60
23 мар 2020
П
Пинтус Наталья
29 фев 2020
Экскурсия познавательная, приятная. Гид Светлана рассказывала интересно.
r
rina3g5a
22 фев 2020
Н
Никулина Юлия
2 ноя 2019
i
irina100
22 окт 2019
Е
Елена Волкова
9 сен 2019
Если доведется еще раз приехать в Калининград, обязательно поселюсь на 3 дня в гостинице "Заиок Нессельбек". И музей Кошек выше всяких похвал! А в музее скелетов забавнейшие экспонаты и неожиданно страшный лабиринт.
Ещё 24 отзыва
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