Буквально за 40 минут из современного Калининграда можно перенестись в средневековый немецкий город. В Зеленоградске, а в прошлом Кранце, как будто замерло время.



На улочках стоят старинные усадьбы, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, бюветы… Здесь даже воссоздали настоящий средневековый замок.



За 7 часов вы узнаете все о средневековых пытках, как появился курорт на Балтийском море и почему Столыпин влюбился в этот город.