Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)

Экскурсия в Зеленоградск: от Калининграда до средневекового замка «Нессельбек»

4.6
39 отзывов
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Буквально за 40 минут из современного Калининграда можно перенестись в средневековый немецкий город. В Зеленоградске, а в прошлом Кранце, как будто замерло время.

На улочках стоят старинные усадьбы, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, бюветы… Здесь даже воссоздали настоящий средневековый замок.

За 7 часов вы узнаете все о средневековых пытках, как появился курорт на Балтийском море и почему Столыпин влюбился в этот город.
Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)
Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)
Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)
Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)
Путешествие в Кранц + Замок «Нессельбек» (г. Зеленоградск)
Ближайшие даты:
7
апр
14
апр
21
апр

Что вас ожидает:

  • Кранц (Зеленоградск)
  • Замок «Нессельбек»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по тихому и старинному Зеленоградску, в прошлом – королевскому курорту Кранцу. Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Посещение музея кошек «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция на кошачью тему (картины, игрушки, декор) – самая большая из подобных в России (входные билеты в музей за доп. плату). Прогулка по променаду и парку. Осмотр достопримечательностей города: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, здание почтамта. В замке «Нессельбек» – посещение музея средневековых пыток и наказаний (16+), где есть возможность сфотографироваться в облачении воинов Тевтонского ордена.

Пятница в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Посещение музея средневековых пыток и наказаний замка "Нессельбек"
Что не входит
  • Билеты в музей "Мурариум" + смотровая площадка - 280 руб.
  • На питание отводится свободное время
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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13 окт 2020
В
19 сен 2020
О
13 сен 2020
А
12 сен 2020
Спасибо огромное ЮНОНЕ за очень интересную экскурсию! От всего сердца благодарим нашего замечательного гида Светлану Ивановну и водителя Юрия!
Ж
5 сен 2020
l
5 сен 2020
Замков как таковых нет. Только улочки Кранца - Зеленоградска.
Б
2 авг 2020
мы в восторге!
Ю
1 авг 2020
N
1 авг 2020
a
23 мар 2020
П
29 фев 2020
Экскурсия познавательная, приятная. Гид Светлана рассказывала интересно.
r
22 фев 2020
Н
2 ноя 2019
i
22 окт 2019
Е
9 сен 2019
Если доведется еще раз приехать в Калининград, обязательно поселюсь на 3 дня в гостинице "Заиок Нессельбек". И музей Кошек выше всяких похвал! А в музее скелетов забавнейшие экспонаты и неожиданно страшный лабиринт.
Ещё 24 отзыва

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