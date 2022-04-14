Путешествие в сказочный Раушен

Путешествие в сказочный, удивительно уютный и зеленый Светлогорск, в прошлом Раушен, будет полным приятных впечатлений

Индивидуальная
Путешествие в сказочный, удивительно уютный и зеленый Светлогорск, в прошлом Раушен, будет полным приятных впечатлений.

Это и шум сосен, соседствующий с морским прибоем, и уютные улочки со старинными домами, по которым комфортно гулять, как одному, так и в компании с отличным гидом.

А также дома, как будто вы попали на страницы сказок Андерсона: фахверковые домики, флюгеры на черепичных крышах и башенки разной архитектуры.
Путешествие в сказочный Раушен
Путешествие в сказочный Раушен
Путешествие в сказочный Раушен
Путешествие в сказочный Раушен
Путешествие в сказочный Раушен
Путешествие в сказочный Раушен

Что вас ожидает 🤩

  • Скульптура Нимфа на променаде
  • Музей известного скульптора Германа Брахерта
  • Дом Томаса Манна
  • Органный зал «Макаров»
  • Башня водолечебницы
  • Солнечные часы «Зодиак»
  • «Янтарная галерея»

Об экскурсии

Путешествие в сказочный, удивительно уютный и зеленый Светлогорск, в прошлом Раушен, будет полным приятных впечатлений. Это и шум сосен, соседствующий с морским прибоем, и уютные улочки со старинными домами, по которым комфортно гулять, как одному, так и в компании с отличным гидом. А также дома, как будто вы попали на страницы сказок Андерсона: фахверковые домики, флюгеры на черепичных крышах и башенки разной архитектуры.
Достопримечательности, которые вы увидите
По городу расположено огромное количество скульптур как современных, так и доставшихся в наследство от немецких скульпторов. Одна из самых известных, это Нимфа на променаде. Вы посетите музей известного скульптора Германа Брахерта и увидите его работы, дом Томаса Манна, органный зал «Макаров» и увидите знаменитый памятник архитектуры – башню водолечебницы, ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Маршрут нашей экскурсии затронет и набережную со знаменитыми солнечными часами «Зодиак». А еще вы увидите процесс обработки янтаря в «Янтарной галерее».
Экскурсия в Светлогорск не оставит Вас равнодушными, ведь это один из самых прекрасных городов Калининградской области.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Питание и дегустации
  • Сувениры
  • Дополнительное время (1200 руб. /час)
Место начала и завершения?
Центр Калининграда / по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00

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