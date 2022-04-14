Об экскурсии

Путешествие в сказочный, удивительно уютный и зеленый Светлогорск, в прошлом Раушен, будет полным приятных впечатлений. Это и шум сосен, соседствующий с морским прибоем, и уютные улочки со старинными домами, по которым комфортно гулять, как одному, так и в компании с отличным гидом. А также дома, как будто вы попали на страницы сказок Андерсона: фахверковые домики, флюгеры на черепичных крышах и башенки разной архитектуры.

Достопримечательности, которые вы увидите

По городу расположено огромное количество скульптур как современных, так и доставшихся в наследство от немецких скульпторов. Одна из самых известных, это Нимфа на променаде. Вы посетите музей известного скульптора Германа Брахерта и увидите его работы, дом Томаса Манна, органный зал «Макаров» и увидите знаменитый памятник архитектуры – башню водолечебницы, ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Маршрут нашей экскурсии затронет и набережную со знаменитыми солнечными часами «Зодиак». А еще вы увидите процесс обработки янтаря в «Янтарной галерее».

Экскурсия в Светлогорск не оставит Вас равнодушными, ведь это один из самых прекрасных городов Калининградской области.