Экскурсия «Рыцарские замки 🏰 Восточной Пруссии» — это уникальная возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского ордена. Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей Калининградской области.

Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная женщина, перед которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с польскими князьями завоевывали прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться многочисленные орденские замки. Рыцарские (орденские) замки — наиболее значимые и эффектные архитектурные памятники. Замки чаще всего возводились на месте захваченных прусских вально-земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из камня. Все они строились по единому плану в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской готической архитектуры.

Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с осмотром замков «Вальдау» и «Тапиау» (внешний осмотр), краткая экскурсия по центру г. Черняховск, осмотр замка «Георгенбург», осмотр замка «Рагнит», краткая пешеходная прогулка 👣 по главной улице Тильзита (ныне — города Советска) и фото-пауза у знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы.

Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без перерыва на обед.