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Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии

4.5
84 отзыва
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Путешествие в Средневековье по землям Восточной Пруссии.

Вы увидите самые красивые 🤩 замки 🏰 региона, например Вальдау, Тапиау, Георгенбург, Рагнит, которые принадлежали Тевтонскому ордену.

Посетите древние города Тапиау и Тильзит, нынешние Гвардейск и Советск.

Также вас ждёт конный завод, основанный рыцарями в 1377 году и работающий до сих пор.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии

Что вы увидите

  • Низовье
  • Талпаки
  • Черняховск
  • Неман
  • Советск
Экскурсия «Рыцарские замки 🏰 Восточной Пруссии» — это уникальная возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского ордена. Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей Калининградской области.
Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная женщина, перед которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с польскими князьями завоевывали прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться многочисленные орденские замки. Рыцарские (орденские) замки — наиболее значимые и эффектные архитектурные памятники. Замки чаще всего возводились на месте захваченных прусских вально-земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из камня. Все они строились по единому плану в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской готической архитектуры.
Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с осмотром замков «Вальдау» и «Тапиау» (внешний осмотр), краткая экскурсия по центру г. Черняховск, осмотр замка «Георгенбург», осмотр замка «Рагнит», краткая пешеходная прогулка 👣 по главной улице Тильзита (ныне — города Советска) и фото-пауза у знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы.
Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без перерыва на обед.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (экскурсионный автобус)
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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84 отзыва оставили туристы

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