Форт 19 века входивший в "Ночную перину Кёнигсберга"
Я покажу Вам всего один Форт, но так, как его никто еще видел. Зайдем с "секретного" входа и туннелями-лабиринтами доберемся до самого его центра. Доберемся до спусков в подземелья Форта, преодолеем 3 этажа увлекательного путешествия "на поверхность" и постараемся избежать встречи с жителями Заброшенного Форта.
В целях соблюдения безопасности в нашем приключении каждому участнику будет выдан вещмешок с необходимой защитной экипировкой.
Что входит
Защитная экипировка.
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, 112. Королевские Ворота
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.