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Путешествие в Заброшенный Форт

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Калининграда
Путешествие в Заброшенный Форт
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие в Заброшенный Форт
Путешествие в Заброшенный Форт

Что вы увидите

  • Форт 19 века входивший в "Ночную перину Кёнигсберга"
Я покажу Вам всего один Форт, но так, как его никто еще видел. Зайдем с "секретного" входа и туннелями-лабиринтами доберемся до самого его центра. Доберемся до спусков в подземелья Форта, преодолеем 3 этажа увлекательного путешествия "на поверхность" и постараемся избежать встречи с жителями Заброшенного Форта.
В целях соблюдения безопасности в нашем приключении каждому участнику будет выдан вещмешок с необходимой защитной экипировкой.
Что входит
  • Защитная экипировка.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Фрунзе, 112. Королевские Ворота
    Путешествие в Заброшенный Форт
    Путешествие в Заброшенный Форт
    Путешествие в Заброшенный Форт
    Путешествие в Заброшенный Форт
    Путешествие в Заброшенный Форт

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей К.
    Алексей К.
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