Я покажу Вам всего один Форт, но так, как его никто еще видел. Зайдем с "секретного" входа и туннелями-лабиринтами доберемся до самого его центра. Доберемся до спусков в подземелья Форта, преодолеем 3 этажа увлекательного путешествия "на поверхность" и постараемся избежать встречи с жителями Заброшенного Форта.

В целях соблюдения безопасности в нашем приключении каждому участнику будет выдан вещмешок с необходимой защитной экипировкой.