Что вас ждет:

Вы перенесетесь сквозь время и познакомитесь с жизнью острова

Кнайпхоф в разные эпохи: от момента рождения в далеком

средневековье, до «золотого века» расцвета.

Узнаете, какие отношения царили между Кнайпховчанами и

жителями соседских городов, сколько домов и улиц было на Острове в начале

XX века, зачем на самом деле была построена Кёнигсбергская Биржа, как

назывался любимый напиток местных жителей, что означает для города цифра

13 и множество других интереснейших фактов, традиций, мифов и легенд.

Попробуете на местности решить задачу о Семи Мостах

Кенигсберга и увидите мосты, дожившие до наших дней.

Пройдёте по местам, где располагались самые известные улицы и площади

Кнайпхофа и познакомитесь со знаменитыми жителями Острова.

Прикоснетесь к истории шпайхерских марок и судьбе знаменитого

Кёнигсбергского квартала Ластадия, услышите голоса Кафедрального Собора,

побываете на месте профессорского кладбища Альбертины и прочтёте строки

старинных эпитафий, увековеченных в камне на стенах Собора.

И, конечно же, получите яркие, незабываемые эмоции и просто

отлично проведёте время!

Важно знать: