Что вас ждет:
- Вы перенесетесь сквозь время и познакомитесь с жизнью острова
Кнайпхоф в разные эпохи: от момента рождения в далеком
средневековье, до «золотого века» расцвета.
- Узнаете, какие отношения царили между Кнайпховчанами и
жителями соседских городов, сколько домов и улиц было на Острове в начале
XX века, зачем на самом деле была построена Кёнигсбергская Биржа, как
назывался любимый напиток местных жителей, что означает для города цифра
13 и множество других интереснейших фактов, традиций, мифов и легенд.
- Попробуете на местности решить задачу о Семи Мостах
- Кенигсберга и увидите мосты, дожившие до наших дней.
- Пройдёте по местам, где располагались самые известные улицы и площади
- Кнайпхофа и познакомитесь со знаменитыми жителями Острова.
- Прикоснетесь к истории шпайхерских марок и судьбе знаменитого
Кёнигсбергского квартала Ластадия, услышите голоса Кафедрального Собора,
побываете на месте профессорского кладбища Альбертины и прочтёте строки
старинных эпитафий, увековеченных в камне на стенах Собора.
- И, конечно же, получите яркие, незабываемые эмоции и просто
отлично проведёте время!
Важно знать:
- Прогулка в 3D-наушниках.
- Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о том, что перенесли в последние 6 месяцев заболевание новой короновирусной инфекцией.