«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф

Маршрут построен внутри "сердца" города - на острове Канта (в прошлом Кнайпхоф)

Маршрут построен внутри «сердца» города — на острове Канта (в прошлом Кнайпхоф).

Специальные 3D-наушники позволят старому городу вновь ожить! Он познакомит вас со своими безумно узкими, но невероятно красивыми улицами, наполненными бурными голосами жителей, цокотом конных экипажей, звонким «смехом» Кёнигсбергских трамваев, гулом заводов и фабрик, скрипом дверей магазинов, шумом портовой работы и высоким тоном светских бесед и научных дебатов в стенах Альбертины.
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф

Что вы увидите 🤩

  • Кафедральный собор
  • Здание биржи Кенигсберга
  • Медовый мост
  • Дровяной мост
  • Могилу И. Канта
  • Памятники герцогу Альбрехту и Петру I
  • Хомлин Карла

Что вас ждет:

  • Вы перенесетесь сквозь время и познакомитесь с жизнью острова
Кнайпхоф в разные эпохи: от момента рождения в далеком
средневековье, до «золотого века» расцвета.
  • Узнаете, какие отношения царили между Кнайпховчанами и
жителями соседских городов, сколько домов и улиц было на Острове в начале
XX века, зачем на самом деле была построена Кёнигсбергская Биржа, как
назывался любимый напиток местных жителей, что означает для города цифра
13 и множество других интереснейших фактов, традиций, мифов и легенд.
  • Попробуете на местности решить задачу о Семи Мостах
  • Кенигсберга и увидите мосты, дожившие до наших дней.
  • Пройдёте по местам, где располагались самые известные улицы и площади
  • Кнайпхофа и познакомитесь со знаменитыми жителями Острова.
  • Прикоснетесь к истории шпайхерских марок и судьбе знаменитого
Кёнигсбергского квартала Ластадия, услышите голоса Кафедрального Собора,
побываете на месте профессорского кладбища Альбертины и прочтёте строки
старинных эпитафий, увековеченных в камне на стенах Собора.
  • И, конечно же, получите яркие, незабываемые эмоции и просто
отлично проведёте время!

Важно знать:

  • Прогулка в 3D-наушниках.
  • Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о том, что перенесли в последние 6 месяцев заболевание новой короновирусной инфекцией.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человекДля группы 1-6 человек
Взрослый
600 ₽
Детский до 14 лет
350 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги сопровождающего
  • Прокат наушников
  • Аудио-контент
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Канта, Медовый мост
Завершение: ул. Канта, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По расписанию

Наталья М.
Наталья М.
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