Пять городов Калининградской области за один день

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью...

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день

Что вы увидите 🤩

  • Калининград: Рыбная деревня, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы
  • Балтийск: панорама судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведская крепость, лодка сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века
  • Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха и водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж
  • Светлогорск: старая водонапорная башня, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, променад, склоны Балтийского побережья
  • Зеленоградск: променад, кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца
Об экскурсии
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!
Программа
Калининград
Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы.
Балтийск
Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века.
Янтарный
Побываем на реально действующем производстве янтаря. Нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного и даже угостят настойкой из янтаря. Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.
Светлогорск
Погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья.
Зеленоградск
Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)), Зеленоградске, Янтарном, Балтийске.
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, другие места – по договоренности.
  • Продолжительность экскурсии – от 9 часов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Обед.
Место начала и завершения
По договоренности
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)), Зеленоградске, Янтарном, Балтийске.
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, другие места – по договоренности.
  • Продолжительность экскурсии – от 9 часов.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, по договоренности

Анна Д.
Анна Д.
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