Об экскурсии

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!

Программа

Калининград

Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы.

Балтийск

Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века.

Янтарный

Побываем на реально действующем производстве янтаря. Нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного и даже угостят настойкой из янтаря. Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.

Светлогорск

Погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья.

Зеленоградск

Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.

По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали