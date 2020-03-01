Экскурсии в Калининграде со скидкой

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  3. Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде

Отыскать город в городе и узнать о его жителях на трамвайно-пешеходной экскурсии

Жанна
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Жанна – ваш гид
Почему Калининград без преувеличения не похож ни на один другой город России? За ответом на этот вопрос мы отправимся в район Хуфен — один из немногих, где сохранилась застройка конца 19 — начала 20 вв.

На тихих улицах у старинных домов вы уловите дух Кёнигсберга, услышите невыдуманные истории о людских судьбах и разберетесь в переплетениях двух городов.
500 ₽
450 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на площади Победы
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Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде

Что вас ожидает

Два города, которые слились воедино
Эта тема станет сквозной на нашей прогулке. Я понятно и живу расскажу о хрониках Калининградской области в целом, поделюсь историей судеб моей и других семей и проведу по самым интересным уголкам Хуфена.

  • Начнем на площади, которая сменила три названия до того, как стала площадью Победы.
  • Следом сядем на трамвай: за 15 минут поездки вы узнаете, как в Кёнисберге появился этот вид транспорта, как его восстанавливали после войны, почему сами пути отличаются от остальных в России и почему из 10 трамвайных маршрутов остался только один.
  • Вы увидите любопытный архитектурный ансамбль бывшего земельно-административного суда и раскроете, как он стал институтом, а теперь и университетом.
  • Разберетесь, почему одно местное здание обладает особой энергетикой и привлекает силовые структуры уже не один год!
  • На прогулке по Хуфену вы полюбуетесь сохранившимися виллами и доходными домами, а я открою истории живших здесь людей, расскажу об их работе, быте и досуге.
  • И вот мы уже у кирхи королевы Луизы в парке, названном в честь нее. Обе достопримечательности припасли для вас свои секреты.

В завершение я познакомлю вас с удивительным человеком, местным художником-самородком!

Организационные детали

Одна поездка на трамвае оплачивается дополнительно.

Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде
Район Хуфен. Голос Кёнигсберга в Калининграде

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Жанна
Жанна
Приветствую вас, гости Нашего края! Меня зовут Жанна. Я профессиональный гид по Калининграду и области. Вы наверняка уже наслышаны о нашем городе и окрестностях. У нас здесь много необыкновенного, чего не встретишь в большой России! В этом крае, который теперь зовется Калининградской областью, моя семья живет с 1947 года. Поэтому мне очень близка тема первых переселенцев и всё, что связано с началом образования Калининградской области. Я отвечу вам на вопросы «Куда делись немцы?» и «Как они оказались на землях пруссов?» Много интересных историй хранит эта земля! На моих экскурсиях вы познакомитесь с особенностями этого края. С его историей, архитектурой, инфраструктурой и сегодняшней жизнью.
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