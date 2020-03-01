Экскурсии в Калининграде со скидкой

Два города, которые слились воедино Эта тема станет сквозной на нашей прогулке. Я понятно и живу расскажу о хрониках Калининградской области в целом, поделюсь историей судеб моей и других семей и проведу по самым интересным уголкам Хуфена.
Начнем на площади, которая сменила три названия до того, как стала площадью Победы.
Следом сядем на трамвай: за 15 минут поездки вы узнаете, как в Кёнисберге появился этот вид транспорта, как его восстанавливали после войны, почему сами пути отличаются от остальных в России и почему из 10 трамвайных маршрутов остался только один.
Вы увидите любопытный архитектурный ансамбль бывшего земельно-административного суда и раскроете, как он стал институтом, а теперь и университетом.
Разберетесь, почему одно местное здание обладает особой энергетикой и привлекает силовые структуры уже не один год!
На прогулке по Хуфену вы полюбуетесь сохранившимися виллами и доходными домами, а я открою истории живших здесь людей, расскажу об их работе, быте и досуге.
И вот мы уже у кирхи королевы Луизы в парке, названном в честь нее. Обе достопримечательности припасли для вас свои секреты.
В завершение я познакомлю вас с удивительным человеком, местным художником-самородком!
Организационные детали
Одна поездка на трамвае оплачивается дополнительно.
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Местов встречи для начала тура на площади Победы.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую вас, гости Нашего края! Меня зовут Жанна. Я профессиональный гид по Калининграду и области. Вы наверняка уже наслышаны о нашем городе и окрестностях. У нас здесь много необыкновенного, чего не встретишь в большой России! В этом крае, который теперь зовется Калининградской областью, моя семья живет с 1947 года. Поэтому мне очень близка тема первых переселенцев и всё, что связано с началом образования Калининградской области. Я отвечу вам на вопросы «Куда делись немцы?» и «Как они оказались на землях пруссов?» Много интересных историй хранит эта земля! На моих экскурсиях вы познакомитесь с особенностями этого края. С его историей, архитектурой, инфраструктурой и сегодняшней жизнью.
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Насладиться дикой природой затерянного пляжа, познакомиться с историей полуострова и отыскать янтарь
Еще остались на балтийском побережье уголки, где не бывают туристы. Здесь можно ощутить единение с природой, любуясь стихией, и потеряться во времени, собирая окаменевших моллюсков со дна древнего моря. Вы отдохнете и восстановите силы на песчаном пляже и узнаете много интересного о нашем крае.