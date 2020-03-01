Экскурсии в Калининграде со скидкой

Что вас ожидает

Два города, которые слились воедино

Эта тема станет сквозной на нашей прогулке. Я понятно и живу расскажу о хрониках Калининградской области в целом, поделюсь историей судеб моей и других семей и проведу по самым интересным уголкам Хуфена.

Начнем на площади, которая сменила три названия до того, как стала площадью Победы.

Следом сядем на трамвай: за 15 минут поездки вы узнаете, как в Кёнисберге появился этот вид транспорта, как его восстанавливали после войны, почему сами пути отличаются от остальных в России и почему из 10 трамвайных маршрутов остался только один.

Вы увидите любопытный архитектурный ансамбль бывшего земельно-административного суда и раскроете, как он стал институтом, а теперь и университетом.

Разберетесь, почему одно местное здание обладает особой энергетикой и привлекает силовые структуры уже не один год!

На прогулке по Хуфену вы полюбуетесь сохранившимися виллами и доходными домами, а я открою истории живших здесь людей, расскажу об их работе, быте и досуге.

И вот мы уже у кирхи королевы Луизы в парке, названном в честь нее. Обе достопримечательности припасли для вас свои секреты.

В завершение я познакомлю вас с удивительным человеком, местным художником-самородком!