Мы отправимся с Вами к побережью Русской Прибалтики, по красивейшим местам нашего региона! Начнем наше путешествие с самого западного города-форпоста Балтийска, где сможем увидеть гордость нашего флота-боевые корабли ВМФ РФ. Посетим набережную важнейшего пролива, увидим памятники наших самодержавцев, архитектуру 17-19 вв., старинный маяк, крепость Пиллау, узнаем о городе много интересного. А если повезет с погодой, прокатимся на катере по водам Калининградского залива и канала (только в летнее время)!

После Балтийска мы отправимся в поселок Янтарный, где сможем познакомиться с обработкой солнечного камня-янтаря! Мы посетим производство, где невзрачные камушки становятся прекрасными ювелирными изделиями, там же по приятным ценам можно приобрести изделия, как говорится «из-под станка». Далее нас ждет прогулка по прекрасному парку, и красивейшему пляжу Калининградской области. Если погода сопутствующая, то будет возможность искупаться (с 1-го июня по 31 августа), либо просто погулять и насладиться морским воздухом.

Следующим нашим пунктом станет город Светлогорск, это наш флагман среди курортов области. Там мы погуляем по «европейским улочкам» старого Раушена (так назывался город до 1946 г.), где увидим виллы 19-20 вв., гостиницы, пансионаты довоенной постройки, а также современные строения, но стилизованные под «старый город». Совершим прогулку по променаду, где можно будет сделать классные фотографии на смотровой площадке лифта.

Во время поездки Вы узнаете о истории и настоящей жизни нашего региона, о том, как и кем был образован Кёнигсберг, и как он стал Калининградом.